Cosa sta accadendo a Cara Delevingne? I fan sono molto preoccupati e anche i suoi fan VIP. Margot Robbie l’ha raggiunta ma ne è uscita in lacrime.

Dalle foto ai video di Cara Delevingne, divenuti virali su TikTok e Instagram, si evince come l’attrice e modella pare abbia toccato il fondo. Una condizione allarmante per fan e amici. Uno stato alterato costante che ha spinto anche Margot Robbie a precipitarsi da lei. Proviamo a fare chiarezza.

Cara Delevingne e Margot Robbie: cos’è successo

La carriera di Cara Delevingne prosegue a gonfie vele. Il pubblico continua ad apprezzarla nei grandi eventi e in produzioni televisive e cinematografiche. Basti pensare alla sua partecipazione alla seconda stagione di Only Murders in the Building, in streaming su Disney+. In questo periodo non si parla d’altro, però, che della paparazzata che la mostra in una condizione non eccellente, si può dire. Capelli arruffati, pare molto sporchi, sigaretta alla bocca, zero scarpe e atteggiamento molto nervoso. Il video ha fatto il giro del web e in tanti si sono precipitati a dire che nella propria privacy una sarà anche libera di stare come vuole. Giustissimo, non fosse però che vi sono altri elementi preoccupanti.

Non si è presentata al lancio della sua nuova capsule collection, Cara Loves Karl, creata da lei in omaggio al designer Karl Lagerfeld. A ciò si aggiunge il fatto che non si sia fatta vedere agli Emmy. Avrebbe dovuto partecipare con Selena Gomez, sua collega sul set della serie già citata. Trascorsa una settimna di insoliti comportamenti, ecco apparire a casa sua Margot Robbie, celebre attrice e sua amica di vecchia data. È giunta a Los Angeles per starle vicino, il che un po’ conferma le teorie dei fan.

Una fonte molto vicina alla modella ha dichiarato come Cara Delevingne non si lavi e non mangi da giorni. Anche la sua famiglia sarebbe molto preoccupata dalla deriva, di cui però non si conoscono le ragioni. Giunta alle 15.00, circa, Margot Robbie è andata via dopo due ore. Avvistata dal Daily Mail mentre lasciava la casa dell’amica. Era visibilmente provata e in stato di sconforto. Mano agli occhi, come a volersi asciugare le lacrime. Nella speranza che non sia nulla di così grave, c’è chi sul web richiama alla memoria quanto accaduto a Britney Spears nel 2007, ovvero un duro crollo psicofisico.

