Paolo Baroni chi è il Maggiordomo di Porta a Porta: era in Sapore di Mare

Chi è il Maggiordomo di Porta a Porta? Vi sorprenderebbe sapere che era uno degli attori preferiti dai Vanzina e che lo avete visto in alcuni film amatissimi?

Il nome dell’attore che si cela dietro il ruolo del Maggiordomo di Porta a Porta è Paolo Baroni. Potrebbe non dirvi molto ma di sicuro non avrete difficoltà nel riconoscerlo una volta vista una sua fotografia, soprattutto se da giovane. Sarà un colpo al cuore, soprattutto se amate le commedie degli anni ’80.

Chi è Maggiordomo di Porta a Porta

Paolo Baroni è un attore italiano, nato a Castelnuovo di Val di Cecina (provincia di Pisa) il 4 settembre 1945. Ha preso parte a Porta a Porta dalla prima puntata andata in onda nel 1996 su Rai 1. Questa è la parte che ha reso il suo viso familiare al grande pubblico televisivo. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel 1970 con Federico Fellini nel suo film I clowns. Il celebre regista lo ha inserito anche nell’ampio cast di Amarcord.

Magro, esile e dallo sguardo spesso perso nel vuoto. Un caratterista apprezzato anche da Dino Risi ed Ettore Scola, così come Mario Monicelli. Ha recitato in un film di Tinto Brass, Salon Kitty, ne I nuovi mostri e Quando la coppia scoppia di Steno. Arrivano poi gli anni ’80 ed ecco i ruoli che hanno fissato il suo volto nel mondo della commedia all’italiana. Neri Parenti lo sceglie per Fantozzi contro tutti, per poi dare inizio alla collaborazione con i fratelli Vanzina. Un totale di sei pellicola, dal 1983 al 1994. Come dimenticarlo nei panni del marchese Pucci in Sapore di mare.

Carlo Vanzina lo prende a bordo anche del primo Vacanze di Natale. Ecco tutte le altre pellicole:

Amarsi un po’…

Vacanze in America

Le finte bionde

I mitici – Colpo gobbo a Milano