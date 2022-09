Pupo patrimonio: dove vive il cantante di Su di noi

Pupo, il patrimonio del cantante di “Su di noi” e “Gelato al cioccolato”: scopriamo anche dove vive l’artista toscano

Pupo è il suo nome d’arte, Enzo Ghinazzi all’anagrafe. Cantante ed autore musicale, toscano doc, negli ultimi anni si è anche contraddistinto come un perfetto conduttore televisivo, alla guida di numerosi programmi e rassegne canore, come “Napoli prima e dopo“, andata in onda sulla Rai e condotta insieme a Gloriana.

“Gelato al cioccolato” e “Su di noi” sono i suoi successi più famosi, che hanno valicato anche i confini nazionali, ma anche “Firenze Santa Maria Novella” può essere considerato un vero e proprio capolavoro, dedicato alla sua città, il capoluogo della Toscana che di fatto l’ha adottato, essendo lui nato nell’aretino.

Pupo ha anche una storia davvero bizzarra per quanto riguarda la sua sfera intima; sposato dal 1974 con Anna, sua moglie, che le ha regalato Ilaria e Clara, le due figlie, ha poi riconosciuto in futuro anche Valentina, avura da una relazione extraconiugale. Oltre alla moglie, ha anche una sorta di amante, la sua manager Patricia Abati e conduce di fatto una relazione bigama.

Pupo, patrimonio ed i problemi legati al gioco d’azzardo

Già, ma dove vive il cantante? La casa del cantante è a Ponticino, il suo paese natale, lì dove ha mosso anche i primi passi nel mondo della musica. Ha una villetta nel centro del Paese e ci vive con la moglie Anna. Un’abitazione che ha mostrato anche in più di un’occasione in tv, in alcuni dei suoi collegamenti.

Ha anche una stanza dedicata interamente a lui, lì dove ha una collezione di arte contemporanea oltre a diversi mobili decisamente antichi; la stanza la utilizza per giocare a carte, la sua grande passione ma, anche, la sua grande dannazione. Ha infatti più volte ammesso di avere problemi legati al gioco d’azzardo – che sembrano ora risolti – tanto da raccontare di aver perso in una serata anche oltre cento milioni di lire e di aver ricevuto un prestito da Gianni Morandi, poi restituito, per saldare proprio un debito legato al gioco.

Nn conosciamo l’esatta cifra dell’ammontare del suo patrimonio, ma di certo Pupo riesce a condurre anche una vita agiata; come ha più volte ammesso, da 20 anni, oltre che nella sua villa nell’aretino, vive in una suite di un hotel a cinque stelle che ha un prezzo di circa seimile euro al mese.