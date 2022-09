Chi è Aiello il cantante da Sanremo alla Amoroso

Chi è Aiello il cantante che sembra aver rubato il cuore di Alessandra Amoroso: la sua carriera e l’esperienza a Sanremo con s**so e ibuprofene

Aiello 37 anni all’anagrafe Antonio è al centro del gossip del momento per la sua presunta relazione con Alessandra Amoroso 36 anni. C’è infatti una nuova coppia da record nel mondo della musica italiana, o almeno così parrebbe da un video che circola su Twitter. Negli ultimi giorni i social sono in fermento a causa delle indiscrezioni che parlano di Aiello e Alessandra Amoroso fidanzati. Il punto di svolta è arrivato con un video pubblicato su Twitter che immortala il cantante di Paradiso lanciare una dedica all’artista salentina, la quale ricambia emozionata, durante un concerto a Roma. L’interprete cosentino le avrebbe dedicato la sua “Il cielo di Roma”, un segno d’amore che porterebbe a compimento alcuni indizi disseminati nel tempo. Da un po’ si parla del flirt tra i due, ora questo video sembra offrire la prova cruciale, in attesa che i due cantanti confermino o smentiscano la situazione.

Ad ogni modo, gli indizi portano a delineare un quadro definito. Alessandra Amoroso sembra aver trovato l’amore con Aiello, artista che negli ultimi anni si sta ritagliando un posto nel panorama musicale. Conosciamo molto bene la cantante di Mambo salentino, dai primi passi ad Amici fino al grande successo, col concerto evento di qualche mese fa a San Siro. Andiamo però a conoscere meglio Aiello, anche lui un grande protagonista della scena musicale italiana.

Aiello a Sanremo “s**so e ibuprofene”

Antonio Aiello, noto semplicemente in arte col suo cognome, è originario di Cosenza, nato il 26 luglio 1985. Alto circa 170cm, la carriera musicale del cantante calabrese inizia ad articolarsi nel 2011, dopo i suoi studi universitari: è infatti laureato in Scienze della Comunicazione con specialistica in Economia. Partecipa alle audizioni per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo e pur non riuscendo a raggiungere le finali, inizia a farsi notare, apparendo in televisione l’anno dopo nel programma Di che talento sei? La svolta arriva però diversi anni dopo: nel 2017 Aiello pubblica il suo primo EP, dal titolo Hi-Hello, ma il successo arriva nel 2019, quando il singolo Arsenico ottiene una risonanza incredibile. Il brano vince il premio Lunezia Stil Novo e inizia a popolare le classifiche delle rotazioni radiofoniche, portando alla ribalta il nome del cantante. Segue poi il singolo La mia ultima storia e a settembre 2019 arriva il primo album, intitolato Ex voto, che ottiene un ottimo risultato di vendite.

Dopo altri singoli di successo come Vienimi (a ballare), Aiello riesce a partecipare al Festival di Sanremo 2021, dove partecipa col brano Ora e diventa noto per la sua esibizione, in particolare per la frase “s**so e ibuprofene” strillata davanti alle telecamere. Aiello con un meme diventa così un personaggio mediatico e porta a conoscere a un pubblico ancora più ampio la sua musica, sfornando il suo secondo album Meridionale e altri singoli di successo come Paradiso e Il cielo di Roma.

Proprio questo brano sembra quello che lo lega ad Alessandra Amoroso, che a 36 anni pare aver dunque trovato l’amore col cantante, di un anno più piccolo di lei. Tutto sembra essere nato da un particolare invito a cena, che il cantante di Ora avrebbe posto alla salentina col regalo del suo album. Un escamotage evidentemente fortunato, visto che le cose tra i due sembrano essere andate bene e ora si parla di una vera e propria relazione. Tra le curiosità su Aiello il suo amore per Cirella, frazione di Diamante in provincia di Cosenza dove ha trascorso diverse estati. Tra le sue prime esibizioni live figura proprio il Teatro dei Ruderi, fiore all’occhiello della costa tirrenica.