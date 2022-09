Alessandra Amoroso e Aiello sono fidanzati? La prova VIDEO

Alessandra Amoroso e Aiello sarebbero la nuova coppia che sta infiammando il mondo del gossip: arriva la prova video dell’indiscrezione.

Ci sarebbe una nuova coppia nel mondo della musica formata da Alessandra Amoroso e Aiello. Negli ultimi giorni l’universo dei social, in particolare Twitter, sta letteralmente impazzendo dietro alla notizia di una presunta relazione tra due esponenti importanti della scena musicale del momento: “Alessandra Amoroso e Aiello sono fidanzati”. Stando alle ricostruzioni che circolano in rete, la cantante di Immobile avrebbe ricevuto tempo fa un invito a cena molto particolare da un personaggio noto al pubblico, nello specifico da un cantante. L’invito pare che sia arrivato tramite il regalo, da parte del cantante di Vienimi a Ballare, del proprio cd, con una dedica speciale scritta col pennarello che conteneva proprio questo invito a cena. Una mossa audace e che pare aver avuto esito, perché stando alle molte voci che circolano i due sarebbero non solo effettivamente usciti a cena insieme, ma avrebbero proprio dato il via a una frequentazione che potrebbe essere il punto di partenza di una nuova love story nel mondo della musica italiana.

Tutte indiscrezioni, almeno finora, perché adesso è spuntato un video su Twitter che fornirebbe la prova definitiva dell’esistenza di un legame amoroso tra la cantante di Urlo e non mi senti e la voce di Paradiso.

Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Il video su Twitter

Un’utente su Twitter, inserendosi nel dibattito circa la presunta relazione tra i due cantanti, ha pubblicato un video di un concerto che risalirebbe al tour estivo del cantante, precisamente al mese di giugno. La location è quella di Roma, dove Aiello si è esibito al club Atlantico, e nel video si vede il cantante che, mentre canta la sua canzone Il cielo di Roma, dedica il passaggio che recita “A toccare le stelle con te” proprio all’artista salentina, la quale reagisce emozionata alla dedica.

Il video ha ovviamente scatenato il gossip e sono partite tutte le ricostruzioni del caso. Molti fan hanno infatti aggiunto dei dettagli che hanno notato: Alessandra Amoroso aveva pubblicato un suo selfie su Instagram proprio con la canzone Il cielo di Roma, mentre altri ricordano che nel 2020 Aiello aveva espresso parole molto belle, in una diretta sui social, per la cantante pugliese.

Insomma, tirando le fila sembra proprio che tutto torni al proprio posto. Gli indizi formano il quadro, il quale vedrebbe l’esistenza della relazione tra i due cantanti. Tutto sarebbe partito dall’invito a cena, per poi definirsi e assumere contorni ben precisi. Oggi, secondo molti, Alessandra Amoroso e Aiello starebbero insieme e il video su Twitter ne sarebbe la prova definitiva.