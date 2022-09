Funerali Regina Elisabetta dove vedere e orario

Dopo giorni di celebrazioni, il giorno dei funerali della Regina Elisabetta II è giunto. Lunedì 19 settembre il Regno Unito si fermerà del tutto.

Il mondo intero avrà gli occhi rivolti a uno schermo per seguire a tratti o in maniera integrale i funerali della Regina Elisabetta II. Fin dall’annuncio della morte della sovrana non si è fatto altro che guardare alla famiglia reale con la lente d’ingrandimento. Dettagli, curiosità e scandali, con ovviamente il nome di Lady Diana tornato in auge. La scomparsa di Sua Maestà ha chiuso definitivamente le porte allo scorso secolo. Una vita incredibile che si conclude con dei funerali a dir poco degni. La salma ha viaggiato lungo il Paese, ricevendo i saluti del suo popolo, che ha sopportato anche 14-15 ore di fila per riuscire a portare i propri rispetti. Lunedì 19 settembre porrà ufficialmente fine al suo regno, dando il via a quello di Re Carlo III, affiancato dalla Regina Consorte Camilla. Di lui si stanno già criticando gli atteggiamenti insofferenti e il continuo fare ricorso alla servitù. Lo si dipinge un po’ come un bambino viziato, e in tanti non vedono l’ora di poter vedere William al suo posto. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli dei funerali.

Funerali Regina Elisabetta: dove vedere

L’ultimo saluto all’amata sovrana è previsto per lunedì 19 settembre. La cerimonia si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster. È prevista una processione che scorterà il feretro e a guidarla sarà Re Carlo III. Non poteva esservi altro luogo a Londra. È lì che le grandi personalità del Regno hanno ricevuto l’ultimo saluto. Basti pensare a Winston Churchill nel 1965. Inutile dire che l’Abbazia sarà a dir poco gremita, con una capienza massimale di 2200 persone. L’intero Paese sarà in lutto, come prevedibile, con uffici e negozi chiusi. Chiunque vorrà dare l’estremo saluto alla sovrana.

Prevista l’ultima veglia da parte delle Guardie del Re, impegnate presso la bara di quercia della Regina Elisabetta. La cappella chiuderà alle ore 8.30 (9.30 ora italiana). Mezz’ora prima apriranno le porte dell’Abbazia di Westminster, così da far entrare le 2mila persone invitate ad assistere alla cerimonia. Alle ore 9.00 (10.00 ora italiana) si sentiranno nitidamente i rintocchi del Big Ben in una Londra più che mai silenziosa. Saranno gli ultimi ben udibili per tutta la giornata. In seguito, infatti, si provvederà a coprire il martello della campana con un cuscinetto di pelle, al fine di attutire i colpi in segno di rispetto verso la sovrana defunta.

Alle ore 10.30 (11.30 ora italiana) la bara verrà trasportata dal Parlamento all’Abbazia. Il feretro sarà posto su un carro militare trainato da giovani militari della Marina e non da cavalli. Come detto, Re Carlo III guiderà la processione, affiancato dai membri della famiglia reale. Per le 10.52 è previsto l’arrivo, con il solenne trasporto all’interno dello storico edificio religioso. A celebrare la cerimonia sarà il decano di Westminster, insieme con l’arcivescovo di Canterbury. Il tutto sarà trasmesso in diretta televisiva, non solo nel Regno Unito. Al termine del servizio ci saranno poi due minuti di silenzio nazionale. La bara sarà poi posta nuovamente sul carro militare. Il corteo si sposterà dunque verso Wellington Arch, passando per Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace. Condotta a Windsor, giungerà infine presso la Cappella di San Giorgio per la sepoltura alle ore 15.15 (16.15 ora italiana).

Dove vedere i funerali della Regina Elisabetta? Sono svariati i modi per seguire la diretta. Rai 1 vi si dedicherà a partire dalle ore 10.30 del mattino con tre Speciale Tg1 nell’arco della giornata, alternati con una regolare edizione del telegiornale e Oggi è un altro giorno, proposto in versione ridotta.

I funerali saranno seguibili anche su Mediaset, che avrà un collegamento attivo dal mattino, con uno speciale pomeridiano che andrà a sostituire gli abituali programmi, da Forum a Uomini e Donne, fino ad Amici. Programmazione speciale anche per La7 e Sky, che seguiranno la diretta della cerimonia. Chiunque voglia collegarsi sappia che i funerali avranno inizio alle 12.00 di lunedì 19 settembre, ora italiana.