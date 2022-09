Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? “Due case” parla lei

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis cosa succede tra i due? L’opinionista del Grande Fratello Vip ne parla, spiegando anche il tema delle due case

Sta per tornare il Grande Fratello Vip, pronto a tornare in scena con la settima edizione. L’attesa per lo show è alle stelle, con le aspettative molto alte dopo il successo della scorsa stagione, la più lunga di sempre, che ha intrattenuto gli spettatori per ben sei mesi. Dopo le tante emozioni dello scorso anno, i fan si aspettano anche ora un’edizione vibrante e ricca di sorprese.

Il cast di questa settima stagione del Grande Fratello verrà annunciato solo nel corso della prima puntata, prevista per lunedì 19 settembre: nell’occasione, Alfonso Signorini rivelerà man mano gli inquilini della casa, anche se sul web circolano molte anticipazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip, uno scenario che ha un po’ smorzato l’effetto sorpreso costruito da Signorini. Chi siamo certi invece ci sarà nel GF Vip 7 è Sonia Bruganelli, confermata come opinionista del reality show di Canale 5. Ultimamente si è parlato molto della donna e del suo rapporto col famoso marito, Paolo Bonolis, con molti fan che hanno pensato che la coppia si fosse lasciata a causa di alcune dichiarazioni dell’opinionista del GF Vip. Andiamo a scoprire qual è la situazione tra i due.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: il mistero delle due case

A suscitare i dubbi dei fan sono state le parole dell’opinionista, che ha rivelato che lei e Paolo Bonolis vivono in due case separate. Nel corso di un’intervista molto lunga concessa alle colonne del Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha raccontato che si sta trasferendo in una nuova casa, dove andrà a vivere insieme alla figlia Adele. Suo marito Paolo resterà invece nella casa in cui abitavano prima insieme all’altra figlia Silvia. Queste dichiarazioni hanno destato ovviamente parecchie perplessità, portando anche l’intervistatore a domandare se Sonia e Paolo stesse ancora insieme. La risposta dell’opinionista è stata certa: la loro relazione procede in maniera molto solida, anche se i due coniugi vivranno in due case diverse che si trovano in due palazzi diversi, comunicanti con una doppia porta posta sul terrazzo.

Nessuna crisi dunque, l’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis rimane saldissimo. Ma allora come mai la decisione di vivere separati? Perché secondo l’opinionista del GF Vip è il segreto per restare insieme tutta la vita. Con le esistenze frenetiche che conducono i due personaggi dello spettacolo, mantenere i propri spazi è evidentemente una componente importante per mantenere vivo il loro amore.