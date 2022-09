Anna Falchi età compagno e dove vive

Anna Falchi ha da poco festeggiato gli: tutto sulla vita della conduttrice de “I Fatti Vostri”. Chi è il compagno e dove vive

Anna Falchi è il volto femminile de “I Fatti vostri“. La bella presentatrice italo-finlandese è alla seconda edizione da protagonista assoluta, accanto a Salvo Sottile, e gli ascolti della “piazza” più famosa d’Italia, dove non mancano giochi ma anche attualità sono ben ripagati.

E così Rai 2, anche per questa stagione, ha puntato nuovamente sui due conduttori, lasciando alla affascinante Falchi la carica di “premier dame“, con la sua classe ed eleganza. D’altronde la presentatrice, sui social, è anche molto seguita, con oltre mezzo milione di follower. E spesso, sul suo account social, posta immagini e video proprio tratti dal programma, segnale evidente di come voglia condividere il suo lavoro con chi la segue constantemente.

Tifosissima della Lazio, peraltro non ne fa mistero, la bella Falchi spesso ha festeggiato proprio le vittorie della sua squadra del cuore con immagini decisamente “piccanti”, dove si è lasciata immortalare senza veli, coperta solo da una sciarpa oppure una bandiera, per la gioia di tutti i calciofili italiani.

Anna Falchi, la carriera, la vita privata e l’appartamento dove vive

Il 2022, per Anna Falchi, è stato un anno davvero immportante. Se, infatti, in Rai ha avuto una grande occasione per la sua carriera professionale, con l’aspetto lavorativo che va davvero a gonfie vele, per quanto riguarda la vita privata ha soffiato sulle 50 candeline lo scorso 22 aprile. Classe 1972, la Falchi – ex modella – ha alle spalle anche una partecipazione al Festival di Sanremo; era l’edizione del 1995 cndotta da Pippo Baudo che volle accanto a sé oltre alla Falchi, anche una bellissima Claudia Koll, altra attrice famosissima.

Dal punto di vista privato, ha alle spalle un matrimonio naufragato, con Stefano Ricucci, sposato nel 2005 con l’addio due anni dopo, sucessivamente ai problemi finanziari e legali avuti dall’imprenditore. Dalla storia con Denny Montesi, invece, è nata Alyssa nel 2010, l’unica figlia della Falchi. L’attuale compagno della presentatrice è invece un deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri; i due hanno una relazione dal 2012. In passato è stata anche la fidanzata di Fiorello e Max Biaggi.

Piccola curiosità, che forse nessuno ricorda. Anna Falchi, che ha vissuto una prima parte della sua vita tra Finlandia ed Italia prima di trasferirsi nel nostro Paese in maniera definitiva, è anche una produttrice cinematografica, considerato come ha fondato insieme a Sauro, suo fratello, la A-Movies Production nel 2005, che realizza film d’autore e film indipendenti.