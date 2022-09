Nicolò Brigante oggi che fine ha fatto il tronista FOTO

Nicolò Brigante oggi che fine ha fatto l’ex protagonista di Uomini e Donne, fiamma di una dei nuovi volti del programma

Riparte finalmente la nuova stagione di Uomini e Donne, che prenderà vita tra questa seconda parte nel 2022 e la prima del 2023. Tanti nuovi volti attesi, che nei prossimi mesi conosceremo meglio, e tra questi c’è quello di Lavinia, nuova tronista pronta ad animare il parterre di Canale 5. La presenza della donna negli studi di Canale 5 ci porta alla mente però quella di un altro ex protagonista di Uomini e Donne, ovvero Nicolò Brigante. Lui e Lavinia hanno infatti avuto in passato una breve frequentazione ed è quindi l’occasione giusta per ricordare il suo percorso a Uomini e Donne, che si è verificato nell’edizione 2017/2018. Al tempo, Nicolò di trovò a portare avanti le frequentazioni con Virginia Stablum e Marta Pasqualato, appassionando molto il pubblico con le sue vicende. Alla fine del suo percorso, Nicolò ha scelto Virginia, ma la scelta fu accompagnata da una serie di dubbi che alla fine si concretizzarono, visto che i due sono restati insieme appena due mesi. Andiamo dunque a scoprire com’è andata la vita dell’imprenditore dopo Uomini e Donne e che fa oggi.

Nicolò Brigante oggi: che fine ha fatto

Oggi, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha 28 anni e la sua vita lavorativa è sostanzialmente rimasta la stessa dai tempi in cui era tutti i giorni in onda su Canale 5. Nicolò è un imprenditore e ha continuato a lavorare nell’ambito in cui operava ai tempi di Uomini e Donne, aggiungendo al novero delle sue imprese anche altre due start up che gestisce. All’attività imprenditoriale si è associata anche quella da influencer, più saltuaria e ovviamente figlia della popolarità raggiunta in televisione. Nel particolare, Nicolò lavora in due specifici settori come imprenditore: quello della fornitura di ortofrutta e quello dell’abbigliamento.

Ma che ne è della situazione sentimentale dell’ex tronista? Nicolò ha ritrovato l’amore che aveva cercato senza successo a Uomini e Donne ed è fidanzato con una studentessa di nome Chiara Puleo. L’esperienza in televisione è ormai alle spalle, ma il suo nome ora torna a essere associato allo show di Maria De Filippi grazie proprio alla presenza di Lavinia, ex fiamma di Nicolò e protagonista della nuova edizione del programma di Canale 5, in partenza lunedì 19 settembre.