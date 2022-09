Uomini e Donne chi è la tronista Lavinia Mauro

Uomini e Donne, andiamo alla scoperta di Lavinia Mauro, la nuova tronista del dating show di Canale 5 insieme a Federica Aversano

Uomini e Donne è ormai pronto per prendere il via; la nuova edizione del dating show di Canale 5 è in procinto di partire e nuove sono pure le troniste femminili. La casertana Federica Aversano, insegnante e madre di un bambino e la romana Lavinia Mauro, annunciata successivamente alla “collega”. E scopriamo proprio qualche dettaglio in più circa quest’ultima.

Non è certo un volto nuovo per la trasmissione, perché la Mauro già ha partecipato a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Nicolò Brigante. Lavinia ha 26 anni e la sua futura esperienza nello studio di Canale 5 non le pregiudicherà quelli che sono i suoi obiettivi a medio e lungo termine.

In un’intervista rilasciata a WittyTv, ha spiegato come le manchino sei esami per conseguire la laurea in scienze politiche; un passo necessario per poi proseguire con la carriera. D’altronde la sua famiglia è formata da professionisti, come ha voluto rimarcare raccontando del suo legame con genitori e sorella.

Lavinia Mauro, l’amore e le esperienze artistiche in passato

“Mio padre è un avvocato, un’imprenditrice mia madre mentre è un ingegnere mia sorella” ha voluto sottolineare, spiegando come sia molto legata anche alla sorella sebbene non manchino i litigi. Ha anche sottolineato di considerarsi fortunata, una ragazza cresciuta sotto l’educazione severa della madre e di un padre che invece ha viziato di più lei e la sorella.

Immancabile, poi, un passaggio sull’amore. Lavinia è molto chiara e diretta, e spiega come dev’essere il suo uomo ideale; una sorta di avviso che i suoi futuri corteggiatori dovranno cogliere per poterla conquistare. “Do tutto se mi lego ad una persona ed ho sofferto per amore senza farlo vedere ma logorandomi dentro” ha ammesso. “Sono diretta, ho uno spiccato sesto senso e capisco subito se mi può piacere un uomo” ha poi proseguito spiegando come il ragazzo che vuole conquistarla dev’essere tenace e paziente senza però farla annoiare.

“Non faccio il primo passo, l’uomo deve fare l’uomo, sono un po’ all’antica” ha ammesso sostenendo però come faccia capire se davvero interessata ad una persona. E da Uomini e Donne si aspetta un’esperienza spensierata e bella come non ne prova da tempo.

Lavinia Mauro, peraltro, non è certo nuovo al mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Ha lavorato al cinema, ne “Il ragazzo della Giudecca” ed ha preso parte a diversi cortometraggi, tra cui “48 ore” e “Sex single“, rispettivamente di Massimiliano Franciosa ed Ennio Conorti. E non le manca nemmeno un’esperienza teatrale, fatta nel 2015 nell’opera di Riccardo D’Alessandro “Aria Condizionata“.

Amante dello sport, ha svolto nuoto, danza moderna e classica, equitazione, pattinaggio sul ghiaccio e ginnastica artistica. Non si è fatta mancare proprio nulla, insomma, ed è per questo che ha più volte spiegato come ami gli uomini sportivi.