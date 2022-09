Manuel Vallicella morto a 35 anni: chi era l’ex Uomini e Donne

È morto Manuel Vallicella ex tronista di Uomini e Donne e tatuatore. Aveva solo 35 anni e la notizia è un vero pugno nello stomaco.

A dare l’annuncio è stato Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, vero e proprio amico del cuore di Manuel Vallicella. Notizia confermata in seguito anche dal blogger Amedeo Venza, che in un post Instagram lo descrive come un tronista dal cuore d’oro: “Aveva 35 anni e una vita davanti a sé. Spero che sia tra le braccia della sua amata mamma. Non ho parole. Rip”.

Una morte che fa male. Stringe al cuore di tutti quelli che lo conoscevano davvero e non solo attraverso uno schermo. Anche in quel caso, però, è davvero difficile restare indifferenti dinanzi a questo dolore. Sarebbe stata confermata la causa della morte di Manuel Vallicella, suicidatosi nella notte.

Non è un caso che il blogger Venza citi proprio la morte di sua mamma, venuta a mancare tre anni fa. I due erano legatissimi e quella sofferenza Manuel se l’è portata dentro, lasciandosi lacerare. Il 9 gennaio aveva compiuto 35 anni e su Instagram aveva scritto: “E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me”. La donna è deceduta a inizio 2019, dopo aver fronteggiato una malattia. Suo figlio non perdeva occasione per sottolinearne la grande forza. In più occasioni aveva manifestato il proprio dolore sui social: “Imparerò a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’enorme vuoto che ha lasciato la tua assegna”.

Manuel Vallicella a Uomini e Donne

Una persona vera che ha messo piede negli studi di Uomini e Donne per poi capire che il mondo dello spettacolo non faceva per lui. Tanti tatuaggi, che a primo impatto potevano suggerire un tipo di personalità in realtà differente dalla sua. Molto gentile e, come detto da Venza, dal cuore d’oro. Si è fatto subito amare dal pubblico del dating show come corteggiatore di Ludovica Valli. Lei però non ricambiava il suo interesse, nonostante alcuni bei momenti insieme. Alla fine la scelta fu Fabio Ferrera.

Manuel era visibilmente dispiaciuto. Molto preso da Ludovica, al punto da lasciare lo studio dicendo di non voler trovare consolazione in un’altra ragazza, almeno al momento. Quel sentimento c’era e non poteva essere ignorato: “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Posso averne anche 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Non darò la soddisfazione a chi mi vuole male di vedermi piangere. Vivrò questa delusione da solo”.

Ottenne un grande successo di pubblico, come detto, il che spinse Maria De Filippi a dargli una chance sul trono. Proposta accettata ma il tutto è durato poche settimane. Decise infatti di ritirarsi, mostrando una grande onestà intellettuale. Tornò alle proprie abitudini, salutando i riflettori per sempre: “Mi rendo conto di fare esterne con delle ragazze, per poi tornare a casa e avere l’angoscia. È da quando è iniziato il programma che non dormo la notte. Sto male e non so se posso andare avanti”.