Pelé malattia le condizioni: come sta oggi

Come sta oggi Pelé? Quali sono le condizioni attuali del celebre ex-calciatore brasiliano, dopo la malattia dei mesi scorsi: scopriamo come sta ora.

Pelé è una delle grandi leggende del calcio mondiale: la stella brasiliana, tre volte vincitore dei Mondiali e oggi 81enne, è una delle figure più note del mondo del calcio e un simbolo vivente, sebbene abbia abbandonato il campo negli anni Settanta.

Nei mesi scorsi, come si ricorderà, ha avuto un po’ di problemi di salute, che lo hanno costretto diverse volte a ricoveri in ospedale che hanno fatto temere per la sua salute. Ma quali adesso le condizioni di O Rey? Continuate a leggere per scoprire le ultime notizie sullo stato di salute del calciatore più famoso della storia.

Pelé malattia: come sta oggi

Numerosi tifosi e appassionati di calcio si sono spaventati quando, lo scorso dicembre, Pelé era stato nuovamente ricoverato in ospedale, stavolta per un tumore al colon diagnosticatogli già a settembre di quell’anno. A gennaio 2022, sebbene gli fosse stato permesso di tornare a casa, ESPN aveva comunicato che le sue condizioni non erano affatto buone, e a lungo l’entourage dell’ex-calciatore aveva mantenuto uno stretto riserbo sulla sua situazione, cosa che aveva ovviamente alimentato rumors e speculazioni di vario tipo.

Ad aprile, O Rey è stato nuovamente ricoverato presso la clinica Albert Einstein di San Paolo, ma subito il suo ufficio stampa era intervenuto a smentire eventuali voci tragiche: nessun ricovero in terapia intensiva, ma dei controlli di routine relativi alla terapia successiva alla rimozione del tumore al colon di cui era affetto. “Le sue condizioni cliniche sono buone e stabili e nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso” aveva spiegato la struttura ospedaliera con un apposito comunicato stampa.

Da allora, Pelé si è dovuto recare in ospedale una volta al mese per i controlli, e da allora non ci sono state altre comunicazioni particolari in merito al suo stato di salute, il che fa logicamente pensare che l’ex-stella di Brasile abbia superato il tumore che lo aveva colpito nel 2021, e sia ormai ampiamente in fase di guarigione.

A confermare il buon momento di salute di O Rey, oltre all’assenza di notizia ulteriori riguardo la sua malattia, c’è anche la sua attività sui social network, che continuano a essere aggiornati periodicamente con ricordi e commenti sul mondo del calcio e sulla sua carriera. Il 16 settembre, per esempio, ha twittato un messaggio di appoggio per il giovane connazionale Vinicius Junior del Real Madrid, che ha ricevuto offese razziste sulla tv spagnola.

Proprio oggi, mercoledì 21 settembre, sempre su Twitter ha pubblicato una sua vecchia foto chiedendo ai follower qualche parere musicale: “Non c’è niente di meglio che svegliarsi e ascoltare uno dei miei album preferiti. Cosa vi piace ascoltare per iniziare la giornata?“.