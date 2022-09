Chi è Edoardo Donnamaria: concorrente del Grande Fratello VIP

Avrete probabilmente già visto il volto di EdoardoDonnamaria se siete degli abitudinari di Forum. Il giovane ha 27 anni ed è di Roma, impegnato nel programma dal 2017.

Edoardo Donnamaria è nato a Roma il 16 gennaio 1994. Nella vita si è fatto conoscere come assistente in studio del celebre programma Forum. È impegnato in questo ruolo ormai dal 2017. È però anche un blogger e uno speaker radiofonico, noto con il nome d’arte di Drojette. Ha 28 anni e diversi tatuaggi sul corpo, tra braccia, petto e non solo. Tra questi vi è anche il viso di Goku, celebre protagonista dell’anime Dragonball. È cresciuto nella capitale e ha raccontato d’aver vissuto un periodo turbolento durante gli anni del liceo. Per questo motivo decide di trasferirsi a Milano dopo aver conseguito il diploma. Qui si laurea in giurisprudenza nel 2018. Conclude il proprio percorso di studi un anno dopo aver ottenuto un lavoro nello studio di Forum, impegnato inoltre presso Rtl 102.5. Nello studio televisivo stringe amicizia con Paolo Ciavarro.

Come detto, è anche un blogger. Su queste pagine scrive di temi sociali, attualità e, in generale, propone opinioni personali sulla città di Roma. Le opportunità lavorative televisive e radiofoniche gli hanno aperto mondi nuovi. Nello studio con Barbara Palombelli ha lavorato anche con Sofia Odescalchi e Camilla Ghini. Oltre a Rtl 102.5 ha inoltre prestato la sua voce per Radio Zeta. Al tempo stesso ha portato avanti una carriera musicale, con il nome d’arte di Drojette, pubblicando un singolo dal titolo 17.

Molto apprezzato sui social, vanta circa 37mila follower su Instagram. È molto attivo e pubblica spesso post che lo ritraggono al lavoro, che occupa gran parte delle sue giornate. Va da sé che la partecipazione al Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini, migliorerà considerevolmente queste cifre.