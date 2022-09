Inizia Stasera Tutto è Possibile: ospiti prima puntata

Stasera Tutto è possibile inizia stasera: gli ospiti della prima puntata dello show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino

Prende il via la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, fortunato comedy show che vede la conduzione di Stefano De Martino e che va in onda su Rai 2 a partire da lunedì 26 settembre. Appuntamento alle ore 21:20 con l’ex ballerino di Amici, che anche in questa edizione sarà coadiuvato da Biagio Izzo, da Francesco Paolantoni, che però sarà assente per la prima puntata, e da Vincenzo De Lucia, pronto a sfoderare le sue irresistibili imitazioni. Per la prima puntata, De Lucia interpreterà due grandi donne dello spettacolo italiano come Milly Carlucci e Sandra Milo.

Lo show proporrà, come al solito, le tante prove e i giochi in cui i partecipanti devono cimentarsi, dalla famosissima Stanza inclinata, ormai simbolo dello show, fino ai più svariati sketch. Parte stasera, dunque, la nuova stagione di Stasera Tutto è possibile: scopriamo gli ospiti che accompagneranno De Martino in questo esordio della nuova edizione dello show.

Stasera Tutto è possibile: gli ospiti della prima puntata

Appuntamento, dunque, alle ore 21:20 di lunedì 26 settembre su Rai 2 per la prima puntata di Stasera tutto è possibile. Il tema della serata sarà “Tutti a scuola”, particolarmente in voga in queste prime settimane di ritorno in classe per gli alunni di tutta Italia. Ospiti della puntata saranno Rocco Siffredi, il comico Andrea Pucci, Nathalie Guetta, l’irresistibile Natalina di Don Matteo, lo storico compagno di sketch di Maccio Capatonda Herbert Ballerina e i due attori comici Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Un cast ricco, dunque, che si aggiunge agli ospiti fissi e sarà protagonista dei molti giochi della serata.

Oltre alla già citata stanza inclinata, nel corso della puntata vedremo anche molte altre prove ormai familiari al pubblico del programma, come Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Do re mi fa male e Mimo senza fili. Appuntamenti ormai classici dello show, cui si aggiunge anche La stanza buia, ovvero una stanza completamente oscura, visibile solo grazie agli infrarossi delle telecamere, in cui alcuni ospiti dovranno scontare delle penitenze.

Divertimento e tante risate in vista, dunque, per il ritorno di Stasera tutto è possibile. Lo show di Stefano De Martino sarà visibile, come detto, in prima serata su Rai 2, ma sarà anche possibile seguite lo spettacolo in streaming sull’applicazione di Rai Play o vederlo, sempre tramite questa modalità, in un secondo momento.