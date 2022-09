Imma Tataranni 2 seconda parte quante puntate

Imma Tataranni 2, torna con la seconda parte: quante puntate andranno in onda delle avventure del sostituto procuratore della Procura di Matera

Imma Tataranni 2, il sostituto procuratore della Procura di Matera torna in onda. Integerrima ed amatissima, la donna tornerà protagonista della prima serata di Rai 1. Ovviamente insieme all’intero cast, a partire da Massimiliano Gallo, che nella fiction interpreta il marito del sostituto procuratore, Pietro, e Alice Azzariti, che dà il volto a Valentina, l’unica figlia della coppia.

Saranno nuove puntate ricche di colpi di scena, almeno fin dalle prima scene come regalano le anticipazioni. Ovviamente tutto sarà legato al mondo poliziesco, trama che vede Imma (interpretata da Vanessa Scalera) indagare insieme a Calogiuri (Alessio Lapice), per un’intesa che comprometterà anche la situazione familiare.

Nel cast riconfermati anche, tra gli altri, Ester Pantano, l’agente di polizia Jessica Matarazzo, attrice che abbiamo visto nel ruolo di protagonista anche nella serie tv Makari, andata in onda nel 2021 con la sua seconda stagione. tra gli altri presenti anche Cesare Bocci e soprattutto Carlo Buccirosso, che interpreta la parte di Alessandro Vitali, il procuratore capo.

Imma Tataranni, numero puntate e dov’è ambientato

La fiction, prodotta da Rai Fiction, è stata girata soprattutto a Matera, capoluogo di provincia della Basilicata, ma sono tante le località dove la troupe ha realizzato le scene. Le riprese, infatti, sono state realizzate anche a Metaponto, a Marsicotevere, nel potentino, e nella Val D’Agri. Come se non bastasse, alcune scene sono state girate anche alla diga del Pertusillo, a Viggiani e sul compensorio montano Viggiano-Valturino.

Proprio come accaduto per la prima stagione, per la realizzazione della fiction sono stati presi come spunto i libri di Mariolina Venezia; quattro i titoli, tutti editi da Einaudi; da “Via del riscatto” a “Rione Serra Venerdì” passando per “Come piante fra i sassi” e “Maltempo“, realizzati tutti tra il 2009 ed il 2019.

Ma quante puntate sono in questa seconda parte? Gli episodi che vedremo in onda a partire da stasera, saranno appena quattro, di fatto la metà dell’intera seconda stagione, spezzettata per volere della Rai.

I primi quattro episodi, i telespettatori hanno potuto vederli nell’autunno scorso, dal 26 ottobre al 9 novembre 2021. Poi la decisione di posticipare di un anno gli ultimi quattro, nonostante gli ascolit super che fin dalla prima stagione ha ottenuto questa serie. E così le quattro puntate inedite prenderanno il via da stasera, con l’ultima prevista per il 13 ottobre. Per questo nuovo appuntamento, due le puntate che questa settimana andranno in onda; la prima stasera, poi secondo appuntamento giovedì 29 settembre.

La collocazione naturale, poi, sarà al martedì, come peraltro già accaduto sia per la prima parte della seconda stagione che per la prima, quando peraltro furono realizzate appena sei puntate. Nonostante siano state divise, quindi, due gli episodi in più in questa nuova stagione, con il quinto episodio – che andrà in onda stasera – già rilasciato ieri su RaiPlay.