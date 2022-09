Nuove veline Striscia la Notizia chi è la mora Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la Notizia, al via con la coppia di conduttori Luca Argentero e Alessandro Siani.

Cosmary Fasanelli non è affatto una sconosciuta del piccolo schermo. Il pubblico ha infatti già avuto modo di conoscerla nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Originaria di Brindisi, in Puglia, è una talentuosa ballerina di 21 anni (nata il 26 agosto 2000) che aveva preso parte a Miss Italia prima di riuscire a mettere piede nello studio del talent Mediaset. Si era parlato molto di lei, tanto per il suo percorso di crescita quanto per una storia romantica con il cantante Alex ad Amici 21.

È ora pronta a salire ogni sera sul bancone di Striscia la Notizia, affiancata dalla velina bionda Anastasia Ronca. Un’esperienza che potrebbe aprirle numerose porte, come avvenuto in passato per celebri colleghe. Basti pensare a Elisabetta Canalis. Sarà un tg satirico tutto nuovo, che spera di ingranare da subito la marcia giusta anche grazie alla neo coppia Luca Argentero e Alessandro Siani. Il comico napoletano non è alla sua prima esperienza, dopo quella deludente al fianco di Vanessa Incontrada.

Cosmary è alta 171 centimetri, diplomata al Liceo Scientifico Psicopedagogico, ha studiato presso l’Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech di Brindisi. Ha ballato per svariati famosi programmi Mediaset, da C’è posta per te a Tu si que vales.

Cosmary ad Amici

La nuova velina di Striscia la Notizia Cosmary Fasanelli è stata una delle concorrenti di Amici 21. Il talent di Maria De Filippi le ha consentito di fare il grande salto come ballerina. All’interno della scuola si è spesso scontrata con la maestra Alessandra Celentano. Un rapporto nato male, dal momento che quest’ultima avrebbe preferito l’ingresso di Virginia, sua rivale in una sfida.

Dopo una sola settimana dall’inizio del suo percorso nella scuola, Cosmary si è vista sospendere la maglia dalla Celentano. Riuscita in seguito a riaverla, è stata infine eliminata in una sfida contro il ballerino John.

Il pubblico aveva molto parlato di lei durante il programma, tanto per le vicessitudini con la Celentano che per la storia con Alex. Un rapporto fatto di alti e bassi, battibecchi e tenerezza, fino al fatidico bacio. Dopo la sua eliminazione, ha deciso di restare in contatto con il giovane cantante, inviandogli lettere e chiamandolo molto spesso. Si sono poi finalmente ritrovati al termine del programma, dando inizio a una vera e propria relazione. La cosa non è però durata e i due si sono lasciati pochi mesi dopo. L’addio a luglio 2022, annunciato pubblicamente proprio da lei sui suoi social.

Un’edizione molto apprezzata, quella di Amici 21, con i seguenti giudici: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Veronica Peparini, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano. Sotto questo aspetto le cose sono cambiate nell’edizione 2022 del talent di Maria De Filippi.

Non si può dire che Cosmary sia stata una delle assolute protagoniste di quell’anno, ma ha saputo farsi valere e trovare il suo spazio in seguito in altri programmi Mediaset e ora a Striscia la Notizia. Ad arricchire l’accademia vi erano al tempo Calma, Carola, LDA, Luigi, Leonardo, Gio Montana, Michele, Dario, Albe, John Erik, CRytical, Alice, Aisha, Christian, Nunzio, Alex, Serena e Sissi.

Cosmary fidanzato

Non è durata poi molto la vita da single di Cosmary Fasanelli. La nuova velina di Striscia la Notizia ha detto addio al cantanet Alex a luglio 2022. Una relazione durata pochi mesi dopo la fine di Amici 21.

In seguito è stata avvistata con un altro ex ballerino del talent di Maria De Filippi. Il suo nome è Nunzio Stancampiano. Galeotto per loro il programma di Italia Uno, Battiti Live. Impegnati entrambi nel corpo di ballo, hanno iniziato a frequentarsi, fino a diventare una coppia a tutti gli effetti.

Voci di corridoio fino a quando Nunzio non ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che li mostra abbracciati e più uniti che mai. La relazione è stata ufficializzata, dunque, dopo le prime immagini rubate che li ritraevano mano nella mano. Poco dopo è toccato a Cosmary, che ha ripostato lo scatto romantico nelle proprie storie. Su Twitter i loro fan non potrebbero essere più felici.

Dopo la diffusione della prima foto, Nunzio era stato intervistato da Lorella Cuccarini per Dimmi di te. Non sembrava pronto a parlare della nuova relazione: “Non mi va di parlare d’amore. Sono un po’ scettico. Per quanto riguarda l’esperienza che sto vivendo, è tutto nuovo. Qualcosa più grande di noi. Credo non ci sia cosa più bella di quando vuoi bene per davvero a una persona. Ancora meglio quando è così inaspettato. Quando arriva così dal nulla, non lo puoi controllare”. Facile pensare come dopo il suo esordio a Striscia la Notizia, vi saranno molte più informazioni in merito e scatti social della coppia.