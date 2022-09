Emigratis 2022 location e ospiti prima puntata

Emigratis 2022 torna stasera in prima serata su Canale 5: scopriamo chi sono gli ospiti protagonisti della prima puntata e le location toccate da Pio e Amedeo

Quattro le puntate della nuova edizione di Emigratis 2022 che andrà in onda a partire da stasera; torna in prima serata il duo comico pugliese Pio e Amedeo, i più irriverenti e trash della televisione italiana. E stavolta lo fanno su Canale 5, una “promozione” da Italia 1 che evidenzia quanto la rete creda in loro due e nel programma capace di conquistare ascolti super nelle prime edizioni andate in onda.

Se trash e volgarità quasi al limite saranno le protagoniste assolute anche in questa stagione, una piccola differenza con le precedenti edizioni c’è. Quest’anno, infatti, i due seguiranno un filone logico che dura per tutta l’edizione, con il tema dell’ambiente e dell’ecosostenibilità al centro di tutto.

Certo, il leit motiv del programma non è in discussione; i due continueranno a girovagare per il mondo a scrocco, da Dubai a Las Vegas, dal Brasile a Londra e Parigi, passando per Miami e Los Angeles, con tantissimi ospiti protagonisti, del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica, vittime loro malgrado, dei due comici.

Emigratis 2022, tantissimi ospiti per la prima puntata

Bufalone e Messicano, questi i due soprannomi dei personaggi in Emigratis, avranno come punto focale di questa edizione l’ecosostenibilità, con un chiaro obiettivo, quello di “fare i soldi e salvare il mondo“. E stavolta c’è pure Greta Thunberg nel mirino, considerata la colpevole degli aumenti generalizzati, bollette in primis. Una situazione quantomai attuale, tanto che i due sono partiti alla volta dell’Expo di Dubai a chiedere spiegazioni.

“L’ecosostenibilità è diventato un business e ci proviamo anche noi” hanno raccontato Pio e Amedeo svelando dell’incontro con uno scienziato del Cern di Ginevra che affronterà anche questo tema.

“La prima puntata parte più morbida rispetto ai canni di Emigratis” la rivelazione dei due protagonisti, probabilmente per abituare gradualmente il pubblico di Canale 5, differente da quello di Italia 1. Non mancheranno colpi di scena, soprattutto con Mike Tyson, presente in tutte e quattro le puntate.

“E’ stato un incontro sorprendente, Emigratis è tutto a bracco e con lui è successo qualcosa di eclatante” ha ammesso tenendo sulla corda i telespettatori. Tyson, però, non sarà l’unico della prima puntata, subito ricchissima. Oltre a lui, infatti, ci sarà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood, l’etoile della danza classica Roberto Bolle, Paola Catapano, Roberto Gualtieri, Elisabetta Franchi, gli ex calciatori Sebastien Frey e Ronaldinho, Briatore e le stelle del Paris Saint Germain Verratti e Neymar oltre ad Ander Herrera, oggi in prestito all’Athletic Bilbao.

Un inizio con il botto, quindi, per il programma, con il duo comico ad una nuova sfida della loro carriera: ripagare la fiducia di Mediaset nei loro confronti e conquistare Canale 5 anche con Emigratis dopo il successo di “Felicissima Sera” lo scorso anno, programma peraltro che avrà una seconda edizione già annunciata, probabilmente l’anno prossimo.