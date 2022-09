Emigratis 2022 quante puntate

Emigratis 2022, parte la nuova edizione del programma comico con Pio e Amedeo protagonisti: scopriamo il numero delle puntate in onda

E’ lo show più irriverente della tv italiana Emigratis 2022 e torna con una nuova edizione stavolta sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5. Un vero e proprio atto di stima da parte dell’Ad Piersilvio Berlusconi che aveva annunciato in prima persona il ritorno di Pio e Amedeo in prima serata alla presentazione dei nuovi palinsesti della rete.

Il duo comico pugliese, d’altronde, ha sbancato l’auditel con “Felicissima Sera“, il programma andato in onda l’anno scorso in prima serata; In attesa di una seconda edizione – già annunciata ed in programma nella prossima stagione – tornano in tv con il loro cavallo di battaglia, Emigratis.

Un programma dove abbonda il trash, dai doppi sensi espliciti e dove il confine con la volgarità è molto labile e, forse, in qualche occasione anche varcato. Per Pio e Amedeo è un ritorno all’antico ma anche un tornare sui propri passi, considerato come in più di un’occasione avevano annunciato che mai più avrebbero fatto Emigratis, mandando in soffitta del programma definitivamente.

Emigratis 2022, il numero delle puntate

Il duo comico, quindi, ritornerà in giro per il mondo, a scrocco, dove incontrerà personaggi famosi, italiani e non, allo scopo di creare le premesse per un viaggio decisamente sui generis. Rispetto alle prime edizioni, però, ci sarà una novità.

Tutta la stagione, infatti, seguirà un filone unico, quasi come se fosse una sorta di mini film con una linea unica, dove i due personaggi Bufalone e Messicano, i soprannomi scelti da Pio e Amedeo, saranno naturalmente i protagonisti. Questa stagione si preannuncia ricca di colpi di scena, con tantissimi ospiti, provienti dal mondo dello spettacolo ma anche dello sport e della musica come di consueto, che saranno – loro malgrado – i protagonisti insieme ai due comici pugliesi.

La nuova edizione di Emigratis – La Resa dei conti, un titolo che lascia immaginare come questa sia davvero l’ultima volta che vedremo Pio e Amedeo interpretare questi personaggi, è formata da quattro puntate. A partire da stasera, mercoledì 28 settembre, saranno quattro infatti gli appuntamenti con il duo comico pugliese, per un mese di sana allegria e risate.

“Non siamo trash, il pubblico vuole ridere e capisce le provocazioni” hanno spiegato i due comici pugliesi nella presentazione della nuova edizione di Emifratis, svelando anche come “la voce narrante di Francesco Pannofino” sia la loro coscienza, con i dialoghi recitati dal celebre attore e doppiatore scritti peraltro da loro due, ad evidenziare l’autoironia che li contraddistingue.

“Dove finiremo se ci tolgono anche una risata” il loro motto che contraddistingue, di fatto, anche la vita lavorativa dei due, che hanno sostenuto come ogni asticella del trash sia stata frantumata da Canale 5 con questa nuova edizione del programma. Ed a questo punto, non resta che vedere in prima serata la nuova puntata del programma, per vedere stavolta fin dove si sono superati con i loro limiti.