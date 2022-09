Tale e quale show 2022 Samira Lui chi è l’ex professoressa dell’Ereditá

Chi è Samira Lui, la nuova concorrente di Tale e Quale Show 2022, che abbiamo già conosciuto all’Eredità? Scopriamo tutto su di lei: età, fidanzato, Instagram.

È iniziato Tale e Quale Show 2022, la nuova edizione del programma della prima serata di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in cui per otto settimane vari concorrenti si sfideranno nell’imitazione di grandi nomi della canzone. È tutto pronto per iniziare anche questa stagione dello show, ma chi sono i partecipanti dell’edizione 2022? Impariamo a conoscerne uno.

Ad esempio Samira Lui, una delle concorrenti più attese, che però qualche giorno fa ha tenuti tutti i fan sulle spine, rivelando di non sapere ancora chi avrebbe imitato. Scopriamo qualcosa di più su di lei: chi è, cosa fa di carriera, chi è il suo fidanzato e dove poterla seguire sui social.

Chi è Samira Lui, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2022

Samira Lui è nata il 6 marzo 1998 a Udine, da madre italiane padre senegalese. Ha quindi 24 anni, ed è un volto già noto al pubblico televisivo italiano. Dopo essersi diplomata come geometra nella sua città, si è avvicinata al mondo dello spettacolo, inizialmente studiando cinema all’Università, mentre nel frattempo lavorava come hostess in varie fiere nella zona di Udine.

Nel 2017 è stata eletta Miss Friuli Venezia Giulia, guadagnandosi l’occasione di partecipare a Miss Italia, concorso in cui è arrivata fino al terzo posto, conquistando però la fascia di Miss Chef, grazie alla sua abilità nel prepare il frico,uno dei più amati piatti friulani!

Dopo quell’esperienza la sua vita è campiata: Samira Lui si è trasferita a Roma per lavorare come modella, ed è infine stata scelta come una delle professoresse del quiz Rai L’Eredità, che l’ha resa ulteriormente famosa.

Samira Lui: fidanzato e vita privata

Samira Lui è fidanzata: il suo compagno non appartiene però al mondo dello spettacolo, si chiama Luigi Punzo e lavora come luxury concierge, ovvero come membro dello staff di hotel di lusso incaricato di gestire l’accoglienza dei clienti e la loro esperienza di soggiorno.

Non è chiaro quando i due si siano conosciuti, ma è probabile che sia avvenuto su un set fotografico, dato che pure lui ha fatto il modello, ed entrambi sono comparsi insieme in un servizio sul wedding.

Ci aspettiamo una prova interessante, da parte di Samira Lui a Tale e Quale Show 2022: la ragazza, oltre a essere un’appassionata tifosa dell’Udinese, è anche una grande fan di Rihanna e ha una buona dimestichezza con la canzone: ha infatti fatto parte del coro delle voci bianche del Friuli Venezia Giulia dall’età di 5 anni. Su Instagram Samira Lui è molto seguita, con un profilo che attualmente vanta oltre 76.000 follower! Potete aggiungervi anche voi a questa lista, cliccando qui.