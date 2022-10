Arena Suzuki 60 70 80 terza serata scaletta: cantanti e ospiti

Arena Suzuki 60 70 80 il programma della terza serata: la scaletta, i cantanti e gli ospiti che si avvicenderanno

Torna sabato 1 ottobre l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con Arena Suzuki 60 70 80, appuntamento dall’Arena di Verona con Amadeus e dj Massimo Alberti. Il programma propone il meglio della musica che ha segnato ultimi quattro decenni della musica mondiale ed è giunto alla sua terza puntata. Nelle prime due serate abbiamo visto davvero tantissimo ospiti avvicendarsi nella splendida cornice dell’Arena di Verona: da Gloria Gaynor e i Ricchi e Poveri a Ornella Vanoni, Richard Sanderson e gli Eiffel 65 nella prima serata, per proseguire con artisti del calibro di Raf, Rita Pavone e Fabio Concato nel secondo appuntamento. Scaletta ricchissima anche in questa terza serata di Arena Suzuki 60 70 80, con moltissimi artisti pronti a portare in scena le canzoni divenute simbolo di un intero decennio. Andiamo, dunque, a scoprire tutti gli ospiti di questa terza puntata del varietà musicale di Rai 1.

Arena Suzuki 60 70 80: la scaletta della terza puntata

Gli anni ’90 in Italia portano la firma di Max Pezzali e Mauro Repetto, che insieme hanno portato gli 883. I due saranno, dunque, tra i grandi protagonisti della serata e porteranno in scena uno dei più grandi successi della loro carriera: Nord sud ovest est. Spazio anche ad altri giganti della musica italiana: da Al bano, che canterà Nel sole, a Patty Pravo con la sua E dimmi che non vuoi morire, fino a Michele Zarrillo che si esibirà con Cinque giorni.

Sono tantissimi anche gli ospiti internazionali che arricchiranno la serata. Bonnie Tyler canta la sua Total Eclipse of the Heart, mentre le Sister Sledge portano la famosissima We are Family. Spazio anche a Rhythm is a dancer degli Snap, a Born to be Alive di Patrick Hernandez e all’energica The Rhythm of the Night di Corona, pronta a far ballare tutta l’Arena di Verona.

La scaletta di questa puntata si completa con Crystal Waters e la sua Gypsy Woman, Happy Children di P. Lion, Surrender dei The Soundlovers, Restless di Neja, The NeverEnding Story di Limahl e l’immortale Macarena dei Los Locos.