Max Pezzali e Mauro Repetto di nuovo insieme: il perché

Max Pezzali e Mauro Repetto sono tornati insieme: scopriamo come mai dopo tanti anni si è riformata la celebre coppia degli 883, in scena all’Arena di Verona.

Momento amarcord, per i fan del pop italiano anni Novanta, durante la diretta di Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80 e ’90, il programma in onda stasera. sabato 1° ottobre, su Rai 1, con Amadeus alla conduzione. Sul palco dell’Arena di Verona si alterneranno cantanti e canzoni di quattro decadi della musica italiana, con numerose sorprese e curiosità.

Come ad esempio la storica reunion tra Max Pezzali e Mauro Repetto, i due componenti storici degli 883, uno dei gruppi simbolo della musica pop italiana dei primi anni Novanta. Cosa è successo per rimetterli assieme dopo così tanto tempo? Continuate a leggere per conoscere tutta la storia.

Max Pezzali e Mauro Repetto il perché della rottura

Pezzali e Repetto avevano dato vita agli 883 nel 1989, raggiungendo presto un grande successo grazie a brani come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Con un deca, Nord Sud Ovest Est, Rotta per casa di Dio, Come mai e Sei un mito.

Nel 1994, però, la coppia scoppiò: a dare l’addio fu Mauro Repetto, che spiegò a Max Pezzali che non si trovava più a suo agio con i ritmi e le pressioni conseguenti al successo che stavano ottenendo, e che voleva mollare. Pezzali e il produttore Claudio Cecchetto cercarono di convincerlo ad andare avanti, ma invano.

Gli 883 si rinnovarono, proseguendo fino al 2003, quando alla fine il gruppo si scoiolse e Pezzali andò avanti come solista. A Repetto, invece, è successo un po’ di tutto: è volato negli USA a caccia di una modella di cui si era innamorato, ma senza riuscire a conquistarla; ha studiato cinema, ma è stato truffato da un presunto produttore nel tentativo di realizzare un film; è tornato così in Italia, si è laureato in Lettere e ha inciso un nuovo disco, rivelatosi però un flop; si è trasferito in Francia per tentare di nuovo la strada del cinema, senza successo, ed è finito a fare l’animatore a Disneyland Paris, fino a che non è stato riconosciuto e promosso a manager. Infine, nel 2012 ha iniziato a lavorare nel teatro.

Max Pezzali e Mauro Repetto perché sono tornati insieme

La rottura tra Pezzali e Repetto, come abbiamo visto, è stata dolorosa ma non traumatica, a livello di rapporti interpersonali. Certo, i due per un po’ si sono persi di vista, ma non hanno mai veramente litigato, e tra di loro è sempre rimasta una buona amicizia.

Già nel 1998, Repetto aveva preso a parte a un concerto gratuito degli 883 a Milano, e anche più di recente è tornato a collaborare con Pezzali: nel 2012 ha fatto ilcorista nella canzone Sempre noi e ha recitato nel videoclip; poi, nel 2013, ha composto per l’amico due brani inseriti nell’album Max 20, Il presidente di tutto il mondo e Welcome Mr. President. A novembre dello stesso anno, è apparso fugacemente sul palco della tappa milanese del tour di Pezzali.

Lo scorso luglio, la coppia si è riformata sul serio, con Mauro Repetto che si è esibito sul palco con Max Pezzali a Bibione e poi nelle due date allo stadio San Siro di Milano.