Mina Settembre 2 Marisa Laurito svela il compromesso per essere nel cast

Mina Settembre 2 Marisa Laurito svela il compromesso a cui ha dovuto attenersi per essere nel cast della seconda stagione della fiction

Nel cast di Mina Settembre 2 spicca una new entry: Marisa Laurito che interpreta la zia di Serena Rossi. Prima della messa in onda della seconda stagione della fiction ispirata ai libri di De Giovanni sull’assistente sociale di Napoli centro, la stessa attrice edoardiana ha svelato di aver accettato un compromesso per interpretare il suo personaggio al meglio. D’altronde Ottobre si è aperto subito due grandissima novità il ritorno della serie Rai con Serena Rossi in 12 puntate e Sopravvisuti con Lino Guanciale e dunque non poteva che esserci curiosità su questo importante appuntamento. Ogni domenica a partire dalle ore 21:25 circa su Rai 1 fino a novembre gli episodi saranno visibili anche in streaming su Rai Play. Ritroviamo, dunque, molti volti noti della fiction: da Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale Mina Settembre a Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, nei panni dei due pretendenti di Mina, il ginecologo Domenico e l’ex marito Claudio. Tornano anche Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti) e molti altri protagonisti della prima stagione.

Spazio, però, anche a delle new entry. Ci saranno Antonia Liskova nei panni di Giulia e Yari Gugliucci in quelli di Luigi, ma soprattutto Marisa Laurito, pronta a interpretare Rosa, sorella della madre di Mina, Olga, e quindi zia della protagonista. Una presenza di spicco nel cast di Mina Settembre 2, possibile solo grazie a un curioso compromesso. La donna ha infatti raccontato di aver accettato, per entrare a far parte del cast della serie, di sfoggiare degli inediti capelli bianchi, al posto della sua solita capigliatura. Una scelta che all’inizio l’ha lasciata perplessa, ma che alla fine ha accettato di buon grado. In Mina Settembre 2 vedremo, dunque, un’inedita Marisa Laurito nei panni di Rosa, una donna solare e punto di riferimento per la nipote Mina. Un profilo molto diverso rispetto a Olga (Marina Confalone), sua sorella nella serie, con cui invece la figlia Mina ha un rapporto conflittuale.

Chi è Marisa Laurito

Nata a Napoli nel 1951, Marisa Laurito è una dei volti noti del cinema e della televisione italiani. La sua è una carriera lunghissima, in tenera età entra nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, debuttando sul finire degli anni ’60 a teatro. A metà degli anni ’70 arrivano anche i debutti in televisione e al cinema, coi primi ruoli che le danno fama come quello in Pari e Dispari con Bud Spencer e Terence Hill. Gli anni ’80 per Marisa Laurito sono segnati dalla collaborazione con Renzo Arbore in Quelli della notte e la donna si afferma molto come conduttrice televisiva, presentando due edizioni del varietà di Rai 1 Fantastico. Nel 1989 tenta anche l’esperienza da cantante, partecipando al Festival di Sanremo con il brano Il babà è una cosa seria. Tanta televisione anche negli anni ’90, mentre gli anni 2000 segnano un ritorno a teatro più consistente, che coincide anche con un periodo di inattività televisiva. Negli ultimi anni Marisa Laurito è tornata con costanza sul piccolo schermo, conducendo I fatti vostri su Rai 2 e partecipando a Ballando con le stelle. Ora, è pronta con la nuova avventura in Mina Settembre 2, con i suoi inediti capelli bianchi.