Ospiti Francesca Fialdini Da Noi a Ruota Libera 2 ottobre

Torna Francesca Fialdini con il suo Da noi a Ruota Libera su Rai 1: gli ospiti della prima puntata del programma

Domenica 2 ottobre fa il suo ritorno il salotto di Francesca Fialdini, che nel suo Da noi a Ruota libera è pronta, come al solito, a raccontare le storie dei volti noti del mondo dello spettacolo e quelle delle persone comuni capaci di far girare la ruota del loro destino nel verso giusto. L’appuntamento è su Rai 1, a partire dalle ore 17:20, con subito una serie di ospiti molto importanti ad arricchire questa domenica pomeriggio degli italiani. In ogni puntata, le persone che si avvicenderanno nel salotto della Fialdini porteranno il racconto delle loro vicende, sollecitati dalla “ruota” che dà loro indizi, ricordi e momenti di svago. Spazio a tantissimi temi, dall’attualità alle storie particolari che hanno anche un significato collettivo. Emozioni, sorrisi e momenti nel programma di Francesca Fialdini, che parte subito con una batteria di ospiti molto importante.

Ospiti Francesca Fialdini: i volti della prima puntata di Da noi a Ruota libera del 2 ottobre

Ci sarà spazio in questo primo appuntamento con delle donne importanti dello spettacolo italiano. Una delle protagoniste sarà Alessandra Mussolini, protagonista in queste settimane su Rai 1 con Tale e quale show, il varietà di Carlo Conti dove i personaggi dello spettacolo interpretano i grandi artisti della musica nazionale e internazionale. La Mussolini, nella prima puntata andata in onda venerdì sera, ha vestito i panni di Rosanna Fratello cantando Sono una donna, non sono una santa e ha ottenuto un ottimo quarto posto.

A seguire poi spazio a una delle attrici principali del cinema di oggi: Vittoria Puccini. La donna sta per tornare nelle sale cinematografiche italiane con Quasi orfano, commedia diretta da Umberto Carteni, che vede la partecipazione anche di Riccardo Scamarcio. L’attrice parlerà sicuramente del film in uscita, ma anche della sua straordinaria carriera sul grande schermo.

Un’altra grande attrice protagonista di Da noi a ruota libera del 2 ottobre è Milena Vukotic, pronta a tornare a teatro a partire dal 12 ottobre con lo spettacolo A spasso con Daisy. Anche lei parlerà con tutta probabilità del suo nuovo lavoro per ripercorrere poi una carriera a dir poco straordinaria.

L’ultimo ospite di questa prima puntata del salotto di Francesca Fialdini è il noto chef Alessandro Borghese, che per l’occasione si presenta nei panni di testimonial AISM, associazione che si occupa di sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Sarà sicuramente un momento intenso perché al centro della puntata ci sarà senza dubbio l’impegno del volto di Quattro ristoranti a sostegno di questa delicata causa. Appuntamento, dunque, al 2 ottobre con la prima puntata di Da noi a Ruota libera per la prima di una serie di appuntamenti decisamente da non perdere.