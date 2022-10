Uomini e Donne Trono Over chi è Pierangela dama di Luciano

La prima dama giunta in studio per Luciano è stata Pierangela. Conosciamo meglio la corteggiatrice del cavaliere del Trono Over.

A Uomini e Donne uno dei cavalieri più arzilli è senza ombra di dubbio Luciano. Il 30 settembre ha potuto conoscere le sue dame e la prima giunta nello studio di Maria De Filippi è stata Pierangela. Tra loro sembra essere scattato qualcosa fin da subito e i fan hanno già una coppia preferita del Trono Over.

Il corteggiamento tra i due sta andando per il meglio. Pierangela è una signora di Novara (lui è di Brescia) e ha contattato la redazione proprio per riuscire a conoscere l’anziano ballerino. Bionda, sempre sorridente e vivace, ha come lui una profonda passione per il ballo.

Nel tempo trascorso in studio e in esterna con Luciano si è mostrata tutt’altro che timida. Molto estroversa e alla mano, al punto da lasciarsi andare subito a un abbraccio con lui.

L’amore della musica è innato ma di certo è cresciuto grazie alla carriera del figlio, che è un cantante. Impegnato spesso in concerti, è seguito dalla madre nella maggior parte delle occasioni. La sua fan numero uno. Ha fatto molti complimenti a Luciano e gli ha chiesto di insegnarle il suo modo particolare di danzare.

“Io ballo tango, valzer e Cha Cha Cha. Qualcosa di diverso da te ma spero tu voglia insegnarmi il tuo ballo. Voglio imparare. Sei bellissimo, veramente meraviglioso”.

Il corteggiamento ha dunque avuto inizio e Pierangela ha preso le redini della situazione nelle sue mani. Dopo il primo faccia a faccia in studio si sono abbracciati e salutati con un tenero bacio sulla fronte. È innegabile che il volto di Luciano si sia illuminato con l’arrivo di Pierangela. Chi sa che non possano dare inizio a un percorso insieme d’amore. Lei lo vorrebbe di certo.