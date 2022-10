Chi è Jacopo Rossetto di X Factor 2022

Chi è Jacopo Rossetto? La sua rivisitazione de Il mondo ha convinto i giudici di X Factor, che ne hanno visto un talento per i Bootcamp.

Chi ha detto che occorre grida per farsi notare a X Factor? Jacopo Rossetto canta un classico intramontabile, Il mondo, e lo fa alla sua maniera. Il brano di Jimmy Fontana cambia faccia e si arricchisce di nuove tinte, che travolgono tanto il pubblico quanto gli spettatori.

Il giovane ha deciso di cimentarsi in questa sfida perché ha sempre vissuto la sua passione per la musica in maniera solitaria. Ora è in una fase differente e vorrebbe potersi aprire e condividere i suoi progetti artistici con gli altri. Sta maturando e ha intenzione di proseguire sotto la guida di persone che conoscono il mondo musicale e possano consigliarlo e guidarlo.

Il suo genere ha una definizione e la spiega lo stesso Jacopo: “Cantautorato elettronico”. Non si può di certo dire che il pubblico non abbia apprezzato. Al termine della sua esibizione, infatti, è scattata una standing ovation da brividi, che lo ha fortemente emozionato. Riuscire a portare un brano del 1965 fino al 2022, facendolo proprio, non è affatto da tutti. C’è qualcosa in questo ragazzo che vale la pena continuare a scoprire.

X Factor Jacopo Rossetto: chi è

Jacopo Rossetto è il suo vero nome mentre quello d’arte, usato per il palco, è IaKo. Di lui sappiamo che viene da Venezia e che della sua formazione musicale si sono occupati i suoi genitori. Grazie a loro ha potuto ascoltare svariati generi. Suo padre ha sempre suonato il blues, mentre sua madre cantava in un coro. La passione per le note regnava sovrana in casa e non poteva non travolgerlo in qualche modo.

Molto umile nel presentarsi, dice che è ora di aprirsi e coinvolgere altri nella sua crescita musicale, dopo aver vissuto questa passione da solitaria a lungo: “Non ho grandi aspettative per il mio percorso. Il mood con il quale mi esibisco credo sia alquanto specifico. Diciamo non per tutti. Sarei però molto felice di cambiare idea”. Per Fedez la sua esibizione è colma di raffinatezza. Dargen D’Amico è rimasto invece tecnicamente affascinato dal suo arrangiamento.

Della sua vita privata non abbiamo informazioni. Sappiamo che non ha di certo mosso i primi passi a X Factor. I social lo ritraggono nelle sue esibizioni, dove ha accumulato un po’ d’esperienza. Qualche scatto di vita privata e poco altro. È un ragazzo riservato, come ha detto, e il mondo virtuale lo rappresenta.

Il mondo testo

No

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Oh mondo

Soltanto adesso io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Stanotte amore non ho più pensato a te

A te