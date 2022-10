Emigratis 2022 ospiti seconda puntata 5 ottobre

Mercoledì 5 ottobre in onda la seconda puntata di Emigratis con Pio e Amedeo, stavolta in viaggio tra Parigi e Londra.

Nella nuova edizione di Emigratis 2022 gli ospiti di Pio e Amedeo, che si sono trasformati in Bufalone e Messicano, sono all’insegna dell’internazionalità . Questi i nomi d’arte usati dal duo comico foggiano per mettere un po’ di distanza tra sé e i folli approfittatori in costante viaggio.

Il 5 ottobre va in onda la seconda puntata del programma, in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.21. Il format è sempre lo stesso. L’improbabile coppia inscena delle vacanze in luoghi diversi e spesso da sogno. Interpretano due cafoni a caccia di divertimento e soprattutto soggiorni a scrocco. Come fare a permettersi un certo stile di vita e non pagare un euro? Lo scrocco deve avvenire ai danni di personaggi famosi.

Il ritorno di Emigratis ha sorpreso un po’ tutti, considerando come l’ultima stagione fosse andata in onda nel 2018. Ne è passato di tempo e le cose sono cambiate con la pandemia. Pio e Amedeo hanno visto nascere una nuova carriera come conduttori ma poi il richiamo del viaggio li ha colpiti nuovamente. Stavolta con nomi d’arte per dimostrare che loro sono altro e che, come Checco Zalone, quanto visto su schermo è solo parte di una recita.

Questa nuova stagione ha come sottotitolo La resa dei conti. Nella seconda puntata si continua a sostenere il tema dell’ecosostenibilità, attraverso però lo sguardo ironico del duo. Svariati gli ospiti, dal portiere del PSG e dell’Italia Gianluigi Donnarumma al trapper Sfera Ebbasta, da Maxi Lopez a Dejan Kulusevski, così come il suo allenatore al Tottenham Antonio Conte. Ci sarà da divertirsi con Fausto Leali alle prese con i Bufalone e Messicano, così come Pierluigi Gollini ed Endless. La coppia si ritroverà inoltre faccia a faccia con il ballerino Giovanni Pernice e lo chef Nusret. Questo nome potrebbe non dirvi moltissimo, dal momento che da quando è diventato famosissimo online è noto come Salt Bae.