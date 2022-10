Loneliest nuovo video Maneskin quando esce: lo spoiler social

Loneliest nuovo video Maneskin quando esce la clip del nuovo singolo della band romana e le polemiche che ha suscitato

Venerdì 7 ottobre i Maneskin hanno fatto il proprio ritorno con The Loneliest, il nuovo singolo che arriva a cinque mesi dall’uscita dell’ultimo brano della band, Supermodel. In mezzo, i vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision hanno firmato la cover di If I can dream, brano contenuto nella colonna sonora di Elvis, biopic sul celebre cantante realizzato da Baz Luhrmann. Il nuovo singolo dei Maneskin era attesissimo e la band si è divertita a stuzzicare i fan, pubblicando un estratto sui social sia del brano che del video.

La canzone si configura come un’intensa ballata, in cui il protagonista, in una notte fredda e solitaria, si trova a ripensare alla sua vita, in particolare all’amore che ha perduto e la cui assenza gli impedisce di continuare a vivere. Il brano gioca intorno alla malinconia e al rimpianto e lo fa con le solite tinte dark che contrassegnano la band. Un’atmosfera gotica che si evince anche dalle foto promozionali che hanno anticipato il singolo e che sono state pubblicate sui social. Questo mood con tutta probabilità sarà al centro anche del video in uscita prossimamente, attesissimo tanto quanto la canzone stessa.

Loneliest nuovo video Maneskin: quando esce

La band ha regalato ai propri fan un antipasto del video, pubblicando un teaser che ha raffigurato Damiano sotto una pioggia torrenziale, con l’atmosfera dark di cui si parlava sopra a circondarlo. Al momento, il brano è stato pubblicato solo con un video in versione Audio with Lyrics, bisognerà, quindi, ancora aspettare per la versione ufficiale, per cui ancora non c’è una data ufficiale di rilascio. Probabilmente, comunque, l’uscita del video di The Loneliest avverrà nei prossimi giorni, solitamente le clip escono a non molta distanza dai singoli. Sicuramente notizie certe verranno rilasciate dalla stessa band tramite i propri canali social.

In attesa, dunque, della clip ufficiale, i Maneskin hanno fatto il proprio grande ritorno con The Loneliest. Riguardo il video sappiamo che è stato girato a Villa Titoni, la quale si trova a Desio, nella provincia di Monza e Brianza. Una location molto suggestiva, che è stata chiusa per tre giorni proprio per le riprese del video dei Maneskin. Una chiusura che ha fatto storcere il naso a molti cittadini, che hanno polemizzato per la scelta di impedire l’accesso alla villa e al parco adiacente. Sull’argomento si è scatenato un vero e proprio battibecco tra il sindaco e l’opposizione, ma sicuramente l’opportunità promozionale derivante dalla possibilità di ospitare i Maneskin era da non perdere.

Attesa alle stelle, dunque, per il video del nuovo singolo dei Maneskin, che nel frattempo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e può essere liberamente ascoltato dai fan.