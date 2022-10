Tale e Quale Show con Carlo Conti Roberta Morise: il motivo

Un colpo al cuore per gli spettatori di Tale e Quale Show, che hanno rivisto la coppia Carlo Conti e Roberta Morise. Ecco cos’è successo.

Chiunque ami Carlo Conti non può non conoscere l’ex fidanzata storica Roberta Morise. La loro separazione ha ferito il cuore di tantissimi spettatori, che avrebbero voluto vederli felici e insieme per sempre, magari sposandosi anche.

Ne è passato di tempo dalla loro rottura, avvenuta nel 2011. Conosciuti durante le riprese de L’Eredità, programma che vedeva lui nei panni del conduttore e lei in quelli della “professoressa”. Più di un decennio d’acqua sotto i ponti, il che facilita di certo i rapporti odierni. Non si è mai respirato odio tra i due, rimasti in buoni rapporti.

Lo dimostra il gesto di Carlo Conti, che si è reso conto della presenza dell’ex fidanzata tra il pubblico del suo programma d’intrattenimento. Al suo fianco alcune colleghe come Manila Nazzaro ed Enrico Bonaccorti. Un gruppo ampio che il conduttore ha generalmente definito “grandi amici”. Grande garbo nei modi, come sempre, con alcuni fan che su Twitter hanno versato qualche lacrimuccia virtuale per il tempo che fu.

Carlo Conti e Roberta Morise: perché si sono lasciati

A parlare della rottura è stata proprio Roberta Morise. Lo ha fatto molti anni dopo l’addio a Carlo Conti. L’ex fidanzata del famosissimo conduttore è tornata su un argomento ormai sepolto da tempo, svelando alcuni retroscena.

La curiosità del pubblico è sempre stata elevata in merito, considerando come si fossero affezionati enormemente alla coppia. Intervistata da Chi, ha spiegato come il rapporto fosse cambiato nel tempo. Era rimasto molto intenso e i due erano legatissimi. Al tempo stesso, però, aveva la sensazione che fossero più padre e figlia rispetto a compagni di vita.

Roberta Morise, 36 anni oggi, ne aveva appena 25 quando la coppia si è separata. Carlo Conti, 61 anni oggi, ne aveva già 50 tondi. Di fatto il conduttore aveva il doppio dell’età della sua compagna e questo ha col tempo iniziato ad avere un certo peso. Interessi differenti e passione che via via è andata sfumando.

“Sarà stata colpa della differenza d’età”. Queste le poche parole di lei, che contrastano però con quelle dell’altro diretto interessato. Aveva infatti spiegato come la costante e pressante esposizione mediatica avesse col tempo logorato il rapporto.

Della vita privata di Roberta Morise sappiamo che in seguito ha avuto un’importante relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. La coppia era spesso insieme nelle foto sui social. Molto affiatati ma poi a giugno 2022 lei ha spiegato al settimanale Confidenze d’essere stata tradita. Questo ha posto la parola fine alla loro storia d’amore e, al tempo stesso, le ha fatto capire di dover essere “meno buona” nella vita.

Carlo Conti non è rimasto single a lungo. In seguito ha infatti conosciuto la costumista Francesca Vaccaro, 50 anni. Ancora una volta un amore nato sui set televisivi. Età decisamente più conciliabili, con appena 11 anni di differenza. Nel 2012 la coppia si è sposata. Un matrimonio che ha un po’ sorpreso i fan, avvenuto un anno dopo la sua precedente storia d’amore. La coppia è però più felice che mai e ancora affiatata. Nel 2014 è inoltre nato il loro unico figlio, Matteo.