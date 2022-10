Angela Lansbury morta con la Regina Elisabetta il tragico legame

Angela Lansbury morta: la Gran Bretagna piange un’altra grande icona dopo la regina, con cui l’attrice ha anche dei profondi legami

Nuovo grande lutto in Gran Bretagna. A poco più di un mese dalla morte della Regina Elisabetta II, il popolo britannico piange un’altra donna simbolo del loro paese. Non sarà stata la regina d’Inghilterra, ma lo era sicuramente del giallo. Conosciuta al grande pubblico per l’iconico ruolo di Jessica Fletcher in una delle pietre miliari della storia della televisione come La signora in giallo, Angela Lansbury si è spenta all’età di 96 anni. L’attrice è morta nel sonno, si trovava nella sua casa a Los Angeles e a cinque giorni dal suo novantasettesimo compleanno è giunta alla fine dei suoi giorni.

Una vera e propria icona della televisione e del cinema. Angela Lansbury non è solo Jessica Fletcher, ma la sua carriera è stata davvero incredibile e ricca di successi. Nel 1944 ottiene la candidatura agli Oscar con il film Angoscia, poi nel 2013 l’Academy l’ha insignita dell’Oscar alla carriera, il riconoscimento di un percorso incredibile nel mondo della recitazione. L’immortalità è arrivata, ovviamente, con La signora in giallo, serie andata in onda dal 1984 al 1996 con ben dodici stagioni e seguita da quattro film televisivi. Un’avventura che ha portato la Lansbury a diventare l’attrice televisiva più pagata al mondo.

Cinema, televisione, teatro: nella carriera di Angela Lansbury c’è stato spazio per tutto. Il grande rimpianto, forse, rimane quello di non aver mai vinto un Emmy, a fronte delle 18 candidature ottenute che rappresentano un record. L’Oscar e i 4 Golden Globe rimediati in carriera sono però un bel bottino, unito all’affetto enorme del pubblico che piange oggi la scomparsa di una delle attrici più amate della storia della televisione.

Angela Lansbury e il legame con la regina

Come dicevamo, la morte di Angela Lansbury segue di poco più di un mese quella della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età anche lei di 96 anni. L’attrice che ha interpretato Jessica Fletcher era però di un anno più grande, nata nel 1925, mentre l’ex regnante nel 1926. A legarle, comunque, non è solo il fatto di essere state due grandi icone per il popolo britannico, ma c’è un vero e proprio titolo nobiliare. L’attrice era infatti dama della Regina, un riconoscimento celebrato nel 2014. Nell’occasione le due donne si sono incontrate al castello di Windsor, dove si è svolta la cerimonia, e hanno sancito questo legame ufficiale.

Angela Lansbury è entrata, dunque, nel circolo delle attrici fregiate di questo titolo, insieme a icone come Judi Dench, Maggie Smith e Penelope Keith. A otto anni di distanza da quella cerimonia le due donne non ci sono più e l’Inghilterra si segna ancora una volta a lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II.