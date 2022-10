Omini X Factor chi sono e come hanno stregato Fedez

Chi sono Gli Omini? Un gruppo musicale di giovani ragazzi che ha conquistato Fedez a X Factor 2022. Tre under 20 fenomenali da scoprire.

Gli Omini hanno conquistato fin da subito, a partire dalle Audizioni, quando hanno proposto una loro cover di Tick Tick Boom dei The Hives. Si sono poi ripetuti con successo ai Bootcamp, cantando My Generation dei The Wo. Un classico del rock che spinge Fedez a dare loro una sedia. Gli Omini sono un gruppo di Torino composto da tre giovanissimi. Si tratta di Julian Loggia, 18 anni, voce della band e bassista, Zak Loggia, 19 anni, chitarrista e corista, e Mattia Fratucelli, 19 anni, batterista.

Si sono formati nel 2015. Al tempo avevano un nome differente, The Minis. Due membri sono fratelli, Zak e Julian, figli d’arte. Il padre è infatti il noto chitarrista Alex Loggia. Si sono messi in mostra su YouTube, dove propongono cover rock. Hanno ottenuto un tale successo da riuscire ad aprire concerti di grandi artisti, dai Subsonica a Caparezza, fino ai Baustelle. L’esperienza accumulata li ha portati a proporsi sul palco di X Factor 2022 con una grande consapevolezza. Il risultato? Quattro sì. Su Instagram sono seguiti da più di 7mila follower. Via social condividono i passi avanti nella loro carriera, che si arricchisce ora di uno step fondamentale.

Sono infatti i primi di quest’edizione a essere certi di un posto ai live. Fedez ha infatti l’obbligo di avere un gruppo in gara. Considerando le sue scelte, uno switch dopo l’altro, ha lasciato sulle sedie soltanto loro, dando il benvenuto alla fase finale e cruciale del talent. Restando in ambito X Factor, hanno aperto un paio di date dei Little Pieces of Marmelade, gruppo lanciato nel programma Sky da Manuel Agnelli, che continua a seguirli e produrli. Tutto lascia pensare come possano essere una delle grandi armi di Fedez durante i live. Rkomi, che li apprezza molto, dice subito che dalla diretta in poi li detesterà, ironicamente. Il loro giudice è rimasto stregato da loro, sorpreso dalla preparazione stilistica e dalla scelta del brano. Al termine della loro prova, eccellente, si è alzato in piedi per applaudirli.