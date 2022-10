Ragazzo di strada: testo e significato canzone

Lunga la storia di Ragazzo di strada, adattamento di una canzone garage rock americana. Testo e significato ben diversi dall’originale.

La maturità artistica de I Santi Francesi ha colpito Rkomi fin dall’inizio. Sono riusciti a raggiungere i Bootcamp di X Factor 2022, esaltando tutti con il loro inedito Non è così male, tra i migliori proposti alle Audizioni. Per giocarsi le loro chance e ottenere una sedia hanno deciso di guardare al passato, offrendo ai giudici e al pubblico un classico come Ragazzo di strada, reso celebre da i Corvi. Questa canzone, ben impressa nella mente di svariate generazioni, ha una lunga storia. La sonorità era decisamente innovativa per il tempo, guardando al resto del mercato italiano. Il brano è un adattamento, con testo del tutto stravolto, di I Ain’t No Miracle Worker della band garage rock The Brogues (una versione italiana era stata incisa anche dai Bounty Killers, con testo leggermente differente).

I Santi Francesi interpretano la canzone a loro modo, con un arrangiamento superlativo. Come trasportare al meglio un brano degli anni ’60 fino ai giorni nostri. Pubblico esaltato, che regala loro una meritata standing ovation. Nessuno riesce a stare fermo. Il ritmo di questa produzione trascina tutti, tra battiti di mani, applausi, fischi e balli. Come non premiarli? Rkomi lo fa, offrendo loro una sedia anche perché come dichiarato dal cantautore sono tra quelli rimasti più impressi fin dalla loro prima esibizione. Se vi sono stati numerosi applausi per il duo, sono piovuti fischi per Clemente, il giovane che ha dovuto fare posto a I Santi Francesi.

Ragazzo di strada testo e significato

L’originale I Ain’t No Miracle Worker parlava di un autoproclamato looser. Nella versione italiana, Ragazzo di strada, abbiamo invece un giovane che si scaglia contro la società in cui vive. Si potrebbe guardare a questo brano come antesignano dei testi degli odierni trapper. Vivere la realtà della periferia, sentirsi diversi e dei poco di buono. Ecco i temi cruciali, che vengono esaltati dinanzi a un’ipotetica ragazza della società bene, che si diverte a deridere chi vive ai margini della città.

Io sono quel che sono

Non faccio la vita che fai

Io vivo ai immagini della città

Non vivo come te

Io sono un poco di buono

Lasciami in pace perché

Sono un ragazzo di strada

E tu ti prendi gioco di me

Tu sei di un altro mondo

Hai tutto quello che vuoi

Conosco quel che vale

Una ragazza come te

Io sono un poco di buono

Lasciami in pace perché

Sono un ragazzo di strada

E tu ti prendi gioco di me