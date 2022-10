Wiam Ait Bakrim X Factor chi è la cantante della squadra di Fedez

Chi è Wiam Ait Bakrim? Conosciamo meglio una delle cantanti di X Factor 2022, in grado di stupire Fedez con la sua voce.

Wian Ait Bakrim si è messa alla prova ai Bootcamp, conquistando una sedia grazie a un brano complesso e apparentemente lontano dalle sue corde. La cantante ha però voluto stupire e convincere Fedez svelando l’altro lato di sé. Ha ampiamente dimostrato di non essere legata a un genere e a un determinato modo di cantare. La sua interpretazione di Eppure sentire di Elisa è stata emozionante. Il pubblico l’ha esaltata e così ha fatto il rapper, che le ha dato una sedia, sua di diritto. Al termine della sua esibizione, Rkomi ha detto agli altri giudici d’avere i brividi. Il pubblico le dedica una standing ovation, mentre Fedez le dice d’avere più di qualche dubbio. Teme che la sua giovane età possa essere un ostacolo durante le dirette televisive. A ciò si aggiunge il fatto di vederla fin troppo scolastica. Timori che permangono ma che un po’ si sono dissolti, dice, dopo aver ascoltato la sua esibizione ai Bootcamp. Si è quindi presa la sedia che le spettava.

Wiam Ait Bakrim chi è

Non conosciamo la data di nascita di Wiem Ait Bakrim. Sul palco di X Factor ha infatti raccontato pochissimo di sé e dai social non si ricavano info in merito. Sappiamo però da dove viene, ovvero Medole. Si tratta di un piccolo comune in provincia di Mantova, che si è rapidamente stretto intorno a lei, facendo il tifo per il suo percorso a X Factor 2022. Ha le idee chiare e fin da subito mette in chiaro cosa sia in grado di fare. È appassionata di musica fin da bambina e non teme di mettersi alla prova.

Sa d’avere un dono e vuole mostrarlo. Alle Audizioni ha ottenuto quattro sì e continua la propria corsa ai Bootcamp, dove stupisce e si fa apprezzare ancor di più. Se Wiam Ait Bakrim è il suo nome completo, sappiamo che ne ha altri due. Quello d’arte è Wiem, mentre i suoi amici la chiamano Wiwi. Su Instagram è seguita da cica 3500 follower e ha già pubblicato alcuni suoi lavori su Spotify. Non sappiamo se sia fidanzata o meno, ma via social abbiamo scoperto che lavori svolge. Vorrebbe diventare un’artista a tempo pieno ma, al momento, si guadagna da vivere lavorando in un bar.