Vanessa Gravina genitori: chi sono davvero il padre e la madre

I genitori di Vanessa Gravina non sono quelli che il gossip ha fatto credere. L’attrice ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla vita privata

Partiamo subito col dire che i genitori di Vanessa Gravina non fanno parte del mondo dello spettacolo e lei non è una figlia d’arte. L’attrice di Centovetrine non ha come madre la nota attrice Carla Gravina, oggi 81 anni, e che ha avuto come unica figlia Giovanna nata dall’amore con Gian Maria Volontè. Vanessa Gravina, nata a Milano il 4 gennaio del 1974, ha 48 anni di età ed è figlia di Maria Cristina Piccarolo lontana dal mondo dello spettacolo. In pochi sanno che il padre di Vanessa Gravina è americano come ha spiegato la stessa Adelaide de Il Paradiso delle Signore a Oggi è un altro giorno ma non si conosce l’identità perché i genitori si sono separati quando lei era molto piccola. Dunque è stato chiarito una volta per tutte, nonostante l’opinione pubblica ne sia sempre stata convinta, che Carla Gravina e Vanessa Gravina non solo non sono madre e figlia ma non hanno alcun legame di parentela.

D’altronde l’attrice che ha debuttato in carriera con Jerry Calà ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Sempre in base ai piccoli racconti che l’attrice di Incantesimo ha disseminato qua e là tra carta stampata e tv sappiamo che il suo primo compagno è stato Edoardo Siravo. Dopo dieci anni d’amore si è lasciata e Vanessa Gravina si è sposata con quello che è stato suo marito fino al marzo 2021: Domenico Pimpinella direttore di ENPAM Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. Vanessa Gravina oggi interpreta sempre la contessa Adelaide di Sant’Erasmo nella fortunata serie Il Paradiso delle Signore e continua la sua carriera di attrice a grandi livelli. Diplomatasi al liceo linguistico, ha sempre studiato recitazione e da bambina era già sul piccolo schermo tra le protagoniste di Carosello. Sapevate quanti anni aveva Vanessa la prima volta che è apparsa in televisione? Sei mesi! Il suo primo film è stato con Dino Risi a 11 anni ed è qui che sempre a Oggi è un altro giorno che finalmente si è sbottonata su chi è sua madre e quanto è stata importante per lei e il suo percorso da grande attrice.

Vanessa Gravina parla dei suoi genitori

Molto severa la donna le è sempre stato accanto fino alla maggiore età accompagnandola sul set e ai provini ricordandole sempre quanto valeva ma quanto fosse importante oltre al successo la preparazione. Vanessa Gravina ha anche rivelato il rimprovero che sua madre Maria Cristina Piccarolo le ha sempre fatto: di vestirsi con un abbigliamento più elegante quando è ospite in televisione perché è come entrare nelle case della gente. L’attrice di Centovetrine, facendo sempre pochi cenni sulla sua vita privata, si è espressa con poche ma importanti parole sul divorzio dei suoi genitori. Certo era molto piccola e non può non aver sofferto per la separazione per le figure più importanti della vita di una persona, ma quando non si riesce a trovare un punto di incontro è meglio che si percorrano percorsi diversi nonostante la famiglia sia sempre importante.