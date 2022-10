Viola Fedez Salmo testo e significato canzone

Viola è il nuovo singolo di Fedez e Salmo: il testo e il significato della canzone dei due rapper

Arriva una canzone molto attesa: Salmo e Fedez insieme per la prima volta col singolo Viola. Una collaborazione inedita e attesissima, che mette insieme due grandi protagonisti della scena rap, che negli anni si sono spesso scontrati, ma che da qualche mese hanno messo da parte le divergenze e si sono riappacificati. Tanti scontri, come detto, poi la pace al concerto di Salmo a San Siro il 6 luglio 2022 e ora l’arrivo del singolo Viola, a sancire questa ritrovata pace tra i due artisti.

Non sono mancate le critiche, con Salmo che è stato accusato da moltissimi fan e ha risposto a tono, ma l’attenzione intorno al singolo è altissima e non ci sono dubbi che dalla sua uscita il 14 ottobre entrerà con prepotenza nelle classifiche di ascolti. Andiamo, dunque, a scoprire il testo e il significato del brano.

Viola il significato della canzone di Fedez e Salmo

Fedez e Salmo hanno scritto Viola con Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La canzone ha sonorità chiaramente pop punk ed è stata proposta da Slait, come dichiarato dallo stesso Fedez durante la diretta Instagram che ha anticipato l’uscita della canzone. Viola racconta l’amore nei confronti di una ragazza problematica che mette in crisi il proprio uomo, sempre più in difficoltà ma sempre più innamorato anche dal carattere della stessa Viola.

Viola il testo della canzone di Fedez e Salmo

Cerco di non pensare al giorno in cui ti ho dato le chiavi

Cerco di non pensare al s*sso ma tu cambi i miei piani

oh oh-oh ma che cosa te ne fai dei fogli Viola se poi

Se ci scende cosa ci prende certi baci non sanno di niente

Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre

Ma ma però non mi dire di no, vieni subito, vieni subito

Meglio di noi non esiste non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti eh

Più mal di testa che vestiti

Che cazzo hai non lo so

Dici no e io per te ci morirei

Ho speso tutti i soldi e adesso ho solo buchi nelle mani

Per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami

Sparisci un cuore antiproiettile che possa amarti come un rettile

Quindi leviamoci la pelle tanto a che serve baby

Il peggio è passato, non guardo mai indietro ci sono già stato

Io lo sapevo tu sei una che sei di passaggio come nuvole

Se ci scende cosa ci prende certi baci non sanno di niente

Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre

Ma ma però non mi dire di no, vieni subito, vieni subito

Meglio di noi non esiste non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti eh

Più mal di testa che vestiti da un po’

Che cazzo hai non lo so

Dici no e io per te ci morirei

Se non stiamo mai insieme non ti porto rispetto

E dici smetti di bere guarda come sei messo

Un’altra scusa del mese te l’avevo promesso

E ti richiamerò presto

E quel mezzo milione che mi piove sul letto

Giuro non farà più nessunissimo effetto

Voglio farti di tutto come la metti adesso, voglio fare del s*sso

Ma ma però non mi dire di no, vieni subito, vieni subito

Meglio di noi non esiste non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti eh

Più mal di testa che vestiti da un po’

Che cazzo hai non lo so

E io per te ci morirei