Anticipazioni Uomini e donne Roberta addio Alessandro: confessa tutto!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over parlano di un triangolo amoroso. È tutto finito tra Roberta e Alessandro: lui ha una confessione da fare.

Il clima è rovente tra Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza, solo un assaggio stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione nello studio di Uomini e Donne Trono Over. Facciamo un recap prima di partire sui succosi spoiler sul dating show. Nella puntata in onda il 16 ottobre, infatti, dama e cavaliere si sono ritrovati faccia a faccia. Toni accesi e tante recriminazioni. Sono intervenuti nel litigio anche Tina e Gianni, che hanno preso le difese della ex di Riccardo Guarnieri. La situazione non era delle migliori già in precedenza, con differenti attriti dovuti ai loro differenti caratteri. Alessandro si era presentato con 100 rose, lasciando intendere d’essere un certo tipo di persona. Le sue attenzioni sono poi diminuite rapidamente, evidenziando come il gran gesto fosse qualcosa di isolato e straordinario. Una vetrina, per così dire, così da attirare Roberta. Lei si è sentita un po’ presa in giro quando ha visto la risposta dell’uomo a un messaggio che gli aveva inviato. Vorrei essere lì con te. Queste le parole in chat della Di Padua, che si è vista spedire un’emoticon con l’occhiolino. È di colpo calato il gelo, con lui che ha poi provato a chiamarla, senza risposta.

Roberta si sente un po’ delusa, non vedendo in Vicinanza quel trasporto iniziale. Sembra pronta, come ha detto, a mostrarsi più distante nei suoi confronti e, al tempo stesso, interessarsi anche ad altri. È come se dietro la facciata iniziale di Alessandro non vi sia null’altro. Lo dice chiaramente lei, che ricorda come nel bigliettino delle rose non vi fosse alcun messaggio. Evidentemente non hai nulla da dire, gli rinfaccia. Come si sono lasciati? La dama romana dice chiaramente di non sapere cosa fare. Il problema di fondo non è l’emoticon. In studio anche Armando ha criticato la Di Padua perché le sue ragioni sarebbero futili. Lei ha però chiarito a tutti, Tina compresa, come la questione ruoti intorno all’assenza di risposte concrete da parte di lui. Certe domande restano in sospeso e tutto ciò pesa come un macigno. Alla fine, però, c’è un riavvicinamento. Tina come sempre prende anche un po’ le parti di Alessandro, dicendo a Roberta come sia normale che un ragazzo non le dica ti amo tanto in fretta. Una storia va costruita e non esiste il grande amore immediato come nei romanzi.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over

A breve, stando alle anticipazioni sul futuro di Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua a Uomini e Donne, si preannuncia una nuova puntata in onda a dir poco interessante. Gli spoiler che arrivano dal profilo Instagram UominieDonneclassicoeover parlano infatti di un triangolo amoroso pronto a esplodere. Roberta ha mostrato tutti i suoi subbi nei confronti di Alessandro, che ha deciso di mollarla per un’altra e che altra! Vicinanza ha infatti confessato di essere innamorato di Ida Platano e di non averla mai dimenticata. Le reazioni ovviamente saranno le più disparate, c’è chi si emoziona davanti an sentimento che la ritiene una mossa a sorpresa, che per molti non è altro che un tentativo di restare aggrappato a Uomini e Donne da protagonista.

Alcuni fan del dating show credono infatti che il casertano si fosse reso conto d’aver perso quasi ogni chance con Roberta, decidendo così di confessare il suo amore per Ida. La Platano spiega di non provare lo stesso sentimento ma non chiude le porte a un’eventuale ritorno di fiamma, una rifrequentazione. Ida dà così una nuova chance ad Alessandro per riprovare ad uscire insieme, pur con poche aspettative. Roberta non potrebbe essere più arrabbiata di così, sentendosi presa in giro. Ci sarà uno scontro tra le due donne, con Riccardo che inizialmente ascolta tutto in silenzio e poi decide di sganciare a sua volta una piccola bomba: anche lui prova ancora dei sentimenti per Ida.