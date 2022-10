Anticipazioni GF Vip 20 ottobre: sospensione, entrano Bellavia e Langella

Anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera 20 ottobre: la notizia della sospensione, il ritorno di Bellavia e l’arrivo di Teresa Langella

Stasera 20 ottobre torna il Grande Fratello Vip 7 con il secondo appuntamento settimanale dopo la complicata puntata di lunedì con polemiche, litigi e nomination che hanno lasciato il segno. Protagoniste di questi giorni sono state Cristina Quaranta e Nikita Pelizon: lo scontro tra le due avvenuto durante la diretta del 17 ottobre ha avuto ripercussioni con la ex velina che ha più volte criticato la coinquilina. Forti anche le parole rivolte a Giaele De Donà con Cristina Quaranta che ha più volte attaccato la donna pretendendo che non dormisse nella sua stessa stanza. Da valutare anche l’espressione usata in un momento di sfogo, quando l’ex Non è la Rai ha dichiarato di voler affogare Giaele se le avesse dato ancora fastidio.

Il comportamento di Cristina Quaranta è sotto osservazione dopo le parole rivolte a Nikita Pelizon con quest’ultima che ha cercato di placare la rabbia dell’ex velina senza però riuscire a trovare un punto d’incontro. Proprio Nikita dovrebbe essere al centro della puntata di stasera 20 ottobre del Grande Fratello Vip con la modella che potrebbe ricevere una sorpresa dopo aver ricevuto segnali dal suo fidanzato. Sempre Nikita aveva confessato di aver sofferto di depressione e di aver più volte pensato al suicidio. Un argomento che ha attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che ha promesso di voler ritornare sulla questione per raccontare la storia di Nikita.

Anticipazioni Gf Vip la sospensione e l’arrivo di Marco Bellavia e Teresa Langella

Come da tradizione sono tanti i nomi che si fanno sui papabili nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP. Le anticipazioni del 20 ottobre parlano dell’arrivo certo di Teresa Langella che sui social ha già avuto numerosi battibecchi con alcuni utenti. L’idea della produzione è quella di riaprire il tema delle violenze dopo l’addio di Sara Manfuso con l’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata vittima di violenza sessuale nel 2021 da parte di un chirurgo plastico, una vicenda che ha raccontato a Verissimo e che ha segnato la sua vita. Sul web però si sono scatenati parlando di presunta violenza e così Teresa Langella ha risposto agli haters chiedendo a chi la critica di non seguirla più prima dell’entrata presunta nella Casa del Grande Fratello VIP.

Chi tornerà sicuramente per parlare con tutti i concorrenti è Marco Bellavia. Dopo l’addio e le polemiche nate per il comportamento dei gieffini nei suoi confronti, l’ex conduttore di Bim Bum Bam è pronto per affrontare la realtà e rivedere finalmente le persone con la quale ha condiviso la sua esperienza. Dalla sua decisione di lasciare la Casa, Alfonso Signorini ha aggiornato costantemente il pubblico e i concorrenti sulle condizioni di Marco Bellavia e ora sembra arrivato il momento del tanto atteso ritorno. Nel frattempo nelle ultime ore è circolata la voce di una sospensione del Grande Fratello Vip: si tratta di una fake news. Infatti la notizia è che nelle prossime settimane potrebbe esserci solo un appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini, una situazione già avvenuto lo scorso anno per esigenze di palinsesto.

Anticipazioni Gf Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: il confronto

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera 20 ottobre vedono protagonista ancora una volta i GinTonic. Nonostante la squalifica di Ginevra Lamborghini, le parole di quest’ultima ad Antonino Spinalbese hanno lasciato il segno. Dopo aver accarezzato l’ipotesi di un possibile interesse nei confronti dell’ex di Belen, Ginevra Lamborghini ha attaccato duramente lo stesso Spinalbese accusandolo di essere poco uomo dopo aver giocato con i sentimenti di Edoardo Donnamaria. La strategia usata da Antonino e Antonella Fiordelisi per far ingelosire il volto di Forum non è stata apprezzata da Ginevra che ha criticato aspramente il loro comportamento. Un attacco diretto avvenuto dopo lo scontro tra Antonino e Edoardo e che all’ex parrucchiere non è piaciuto. Non si aspettava un atteggiamento simile da parte di Ginevra dopo aver più volte difeso la donna e molto probabilmente tra i due ci sarà un confronto per chiarire una volta per tutte il loro rapporto. Lo stesso Antonino ha troncato ogni possibile riconciliazione con Edoardo Donnamaria che ha cercato di riaprire un dialogo con lui. Dopo le scuse per aver detto di non essere un buon padre, Edoardo ha provato a ricucire il rapporto ma Antonino è stato netto giudicandolo una persona finta e che non ha alcun interesse a parlare con lui. Intanto proprio l’ex di Belen è sempre più legato a Giaele De Donà che cerca spesso conforto dopo le numerose discussioni in Casa.

Anche Antonella Fiordelisi non ha apprezzato le parole rivolte ad Antonino e ha criticato Ginevra per la sua scelta di azzannare la preda in un momento difficoltà. Un cambio repentino di atteggiamento che potrebbe portare ad un confronto anche tra le due donne che nella Casa avevano comunque legato nonostante i caratteri forti. Intanto se George Ciupilan ha accettato la nomination senza problemi confrontandosi anche con Antonella Fiordelisi sulle rispettive scelte, c’è chi come Attilio Romita ha affrontato a muso duro Patrizia Rossetti per le motivazioni scelte per la sua nomination. Il giornalista non ha accettato le parole della conduttrice e essendo a rischio eliminazione ha deciso di allontanarsi da chi non ha avuto rispetto nei suoi confronti. Chi invece non si è rassegnata è Giaele De Donà che dopo aver avuto un accesso confronto con Cristina Quaranta, nelle ultime ore ha chiesto spiegazioni della nomination anche a Carolina Marconi perché non trova reali motivazioni.

Anticipazioni Gf Vip chi è in nomination

La puntata del 20 ottobre del Grande Fratello VIP 7 decreterà anche l’eliminazione di un concorrente. Dopo le squalifiche di Ginevra Lamborghini, il televoto flash che ha condannato Giovanni Ciacci e l’addio di Sara Manfuso, torna il classico televoto. La prima concorrente ad essere eliminata è stata Gegia che non è riuscita a ribaltare i pronostici che la vedevano sfavorita dopo le parole rivolte a Marco Bellavia. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico e che è stato subito condannato alla prima occasione. Nella puntata di stasera i nominati a rischio eliminazione sono Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. I pronostici danno per favoriti per restare nella Casa Antonino Spinalbese e George Ciupilan. Dovrebbero essere loro i più votati per restare nella Casa. Secondo le anticipazioni a poche ore della puntata di stasera 20 ottobre, a rischio eliminazione ci sono Attilio Romita, Cristina Quaranta e Giaele De Donà con il giornalista leggermente in svantaggio rispetto alle due donne. Un testa a testa tra questi tre nomi per decretare il secondo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip.