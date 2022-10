Monotonia Shakira testo significato canzone: la vendetta contro Piquè

Monotonia Shakira il testo e il significato della canzone della popstar che ha un riferimento incalzante all’ex compagno Piquè

Sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ma la loro storia è giunta a conclusione ed evidentemente ha lasciato degli strascichi non indifferenti. Shakira ha infatti lanciato una serie di frecciatine, nemmeno troppo velate, a Piquè nel suo nuovo singolo, dal titolo Monotonia, realizzato in featuring con Ozuna. La popstar colombiana e il calciatore del Barcellona si sono lasciati lo scorso giugno dopo 12 anni di relazioni e l’addio tra i due è stato molto burrascoso. Dal gossip alla musica, Shakira ha alimentato il dibattito sulla fine della storia col difensore catalano con la sua nuova hit, che, come detto, contiene tutta una serie di riferimenti più o meno espliciti all’ex amante. La cantante di Hips don’t lie non cita mai il nome di Pique, ma i riferimenti sono talmente chiari che non si fa fatica a riconoscerli.

Monotonia: il significato della canzone di Shakira

Monotonia è il brano che Shakira ha dedicato al suo grande ex Pique, affrontando la fine di una grande storia d’amore e l’elaborazione di ciò che è successo. La popstar affronta lucidamente ciò che è successo, riconoscendo che la fine della storia non è imputabile a nessuno dei due amanti, bensì alla monotonia, che dopo anni di relazione si è insinuata nella coppia e ha causato l’inevitabile rottura. Non ci sono duri attacchi, ma una serie di frecciatine: Shakira non incolpa Pique, ma lo accusa di essere cambiato, di essere diventato freddo ed egoista e di aver dimenticato tutto ciò che erano stati un giorno.

Non è stata colpa tua né mia, canta la voce di Waka waka, eppure non fatica ad attaccare l’ex compagno, accusandolo di essere stato più distante, di averle dato meno di ciò che lei ha dato a lui. Alla fine quella grande storia d’amore era diventata semplicemente routine e in fonda è stato meglio che sia giunto a termine, perché l’amore si era esaurito e ciò che era rimasto era solo monotonia.

Monotonia: il testo della canzone di Shakira

Oh oh oh

Yeh

Tú vivirás por siempre

Oh oh oh

Baby, yeh

Mi vida ahora se basa en la monotonía

Mi mente reproduce días donde te tenía

Y aunque te pedía no soltarme de la mano

Tus dedos eran suave como las teclas de un piano

Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo

Pero no hay manera de que lo supere

Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere

A mi corazón que te borre pero es que él no quiere

Me suplica y dice que se muere

Que le dé tiempo al tiempo y que no lo acelere

Pero es que se rehúsa a comenzar de cero

Me da lo mismo esperarte siete febreros

Libreta y lapicero, te dedico otro día

Miro la foto en el muro de cómo sonreías

Tal vez sea un descuido, si es algo indebido

La pena viene siendo mi uniforme preferido

Me hace falta verte en Navidad, usar mi abrigo

Dios me pide ser paciente, un día iré contigo

Donde las sonrisas son las cartas de entrada

Donde tú puedes volar libre y no cortan tus alas

Más o menos parecido a un cuento de hadas

Pero este es mejor porque la vida no se acaba

¿A quién yo he engañado aparentando ser feliz?

Si mi felicidad solo está junto a ti

Estás en un lugar donde te llevan flores

Donde ya no se sienten penas y temores

Donde uno se sonríe si dicen te quiero

Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo

Tal vez tu cuerpo está rodeado de más gente

Estás en un lugar donde ya no se siente

Después de un tiempo, nadie te tiene presente

Te juro que si es por mí, tú vivirás por siempre

Oh oh oh, yeh

Tú vivirás por siempre

Oh oh oh, baby, yeh

Esto es una historia basada en la vida real

Cuando tú pierdes el amor de tu vida

Que no lo puedes recuperar

Déjala, yeh eh, ser feliz

(Tú vivirás por siempre)

Oh oh, oh oh

Oh oh baby, yeh

Monotonia: la traduzione della canzone di Shakira

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso

Sempre alla ricerca del protagonista

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno

E la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Improvvisamente non eri più lo stesso (lo stesso)

Mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo (egoismo)

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno (Woh-oh, oh-oh)

Hey Hey Hey

Sei distante con il tuo atteggiamento, e questo mi ha riempito di irrequietezza

Non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato più di te

Stavo correndo per qualcuno che non stava nemmeno camminando per me

Questo amore non è morto, ma è delirante

Da quello che c’era, non c’è più

Te lo dico onestamente

Tutto è freddo come il Natale

È meglio che sia finita ora (ora, ora)

Non ripetermi più, che l’ho già visto (l’ho già visto)

Che ti amo, ma è che mi amo di più (più me)

È un addio necessario

Ciò che una volta era incredibile è diventato routine

Le tue labbra non sanno di niente per me

Ora è il contrario, e la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso (stesso)

Sempre alla ricerca del protagonista

E hai dimenticato cosa eravamo un giorno

Hey Hey Hey