Quanto guadagnano i concorrenti di Tale e Quale show 2022 le illazioni sui compensi del programma di Carlo Conti

Programma di grande successo Tale e Quale Show anche nel 2022 è stato preda di illazioni sulle cifre che guadagnano i concorrenti. Da qualche settimana sta andando ormai in scena la dodicesima edizione del fortunato programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in cui i concorrenti devono imitare grandi personaggi della musica nazionale e internazionale. Uno show di imitazioni che negli anni ha conquistato un grandissimo riscontro anche grazie alla simpatia della giuria e ha attirato un numero sempre più crescente di spettatori, diventando uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva italiana. Un programma molto fortunato, dunque, che in ogni edizione propone un cast sempre ricco e di prestigio. Su queste basi, come detto, attira l’attenzione di chi cerca sul web quanto guadagnano i concorrenti di Tale e quale show nel 2022.

Come si legge sul regolamento del gioco, disponibile sul sito ufficiale della Rai, il compenso è previsto per il vincitore del programma di imitazioni di Carlo Conti, ovvero per colui che, al termine della prima fase del programma, viene eletto Artista Campione. Questo concorrente vince una somma di 30.000 euro, che viene poi devoluta a una onlus scelta dal campione in questione. Non ci sono, invece, indicazioni ufficiali circa eventuali compensi che i concorrenti ricevono per ogni puntata quindi basta illazioni su cifre senza alcuna certezza: probabilmente il cast di Tale e Quale incassa un cachet prestabilito, ma non c’è alcuna certezza a riguardo. Non sono noti anche i compensi del presentatore Carlo Conti e dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Dovrebbe essere importante quello del conduttore, tra i più longevi della televisione italiana, mentre per i membri della giuria non c’è davvero alcuna indicazione.

Chi sono i concorrenti di Tale e quale show 2022

L’unica cifra nota, dunque, sono i 30.000 euro che vince il campione, soldi che comunque vengono devoluti in beneficienza e non finiscono nelle tasche del vincitore. Per il resto non è noto se i concorrenti percepiscano qualcosa o partecipino solo per mettersi in gioco. Ad ogni modo, i protagonisti di questa edizione di Tale e quale show, i quali si contendono la vittoria di questa cifra, sono 11. Dalla conduttrice televisiva Elena Ballerini all’attrice Rosalinda Cannavò, volto di fiction molto note e amate come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Poi ci sono la giovane influencer Samira Lui, nota come la professoressa dell’Eredità, la celebre soubrette Valeria Marini e Alessandra Mussolini. Spazio, quindi, alla comica Valentina Persia, all’ex attore di Amici Andrea Dianetti e all’imitatore Claudio Lauretta.

Infine, chiudono il cast dell’edizione 2022 di Tale e quale show l’attore Gilles Rocca, il cantante Antonino Spadaccino che ha stupito con l’imitazione di Tom Walker e il “ripetente” Francesco Paolantoni, accompagnato da un idolo del programma, Gabriele Cirilli, che partecipa nelle vesti di personal coach. Tale e quale show 2022 va in onda il venerdì. Sono 7 gli appuntamenti che compongono la prima fase del programma, al termine della quale verrà eletto l’Artista Campione. Dopo ci sarà spazio per la seconda fase, quella del Torneo, che si articola in una puntata e vede la partecipazione di alcuni artisti di questa edizione e di protagonisti scelti di quelle passate.