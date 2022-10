Uomini e Donne anticipazioni Ida e Alessandro: Roberta fa centro!

Uomini e Donne le anticipazioni dal Trono Over sul futuro di Ida e Alessandro si legano a Roberta e Riccardo che fa saltare gli equilibri

Al Trono Over di Uomini e Donne con le anticipazioni su Ida e Riccardo non si fa che parlar d’altro: è assurdo come va a finire tra la Platanobe Vicinanza e sopratutto come Riccardo e Roberta tornano ad intrecciarsi con il percorso della bella dama di Brescia. Passano le settimane, i mesi e le diverse edizioni del dating show, ma alcuni protagonisti non smettono mai di essere al centro dell’attenzione e delle dinamiche dello show di Maria De Filippi. Tra questi c’è sicuramente Ida Platano, una delle dame storiche del trono over del programma della De Filippi. La dama che di lavoro fa la parrucchiera vanta un lungo percorso nello show e ancora oggi è alla ricerca dell’uomo della sua vita, continuando però sostanzialmente a girare intorno alle stesse dinamiche di sempre. Ida ha avuto una storia molto intensa con Riccardo Guarnieri, anche lui di ritorno in studio, e tra i due la fiamma non si è praticamente mai spenta.

Entrambi, comunque, hanno provato a trovare la propria strada e hanno fatto il loro percorso nel parterre di Canale 5. Ida, dal canto suo, negli ultimi tempi ha prima frequentato Claudio, poi dopo aver messo in pausa quella conoscenza ha ripreso a uscire con Alessandro Vicinanza, un’altra ex fiamma della bresciana. I due quindi negli ultimi tempi hanno ripreso a frequentarsi con assiduità e le cose tra i due sembrano anche andare bene, con la chimica ben evidente tra loro, dimostrata dagli assidui baci, e Alessandro che si è anche recato a Brescia per lei. Sembrava una svolta importante, eppure all’orizzonte c’è il ritorno del solito Riccardo, pronto a sparigliare le carte anche in questo caso.

Uomini e Donne: cosa accade tra Ida e Alessandro

Stando alle anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e Donne Trono Over, vedremo cose clamorose nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Ida e Alessandro continuano a frequentarsi, vengono anche paparazzati insieme, con segnalazioni provenienti dalla nota influencer Deianira Marzano. Insomma, tutto sembra procedere a gonfie vele, ma su di loro piomba l’ombra di Riccardo. Tra coloro che hanno dubitato e continueranno a farlo della frequentazione tra Ida e Alessandro c’è Roberta, che immagina un ritorno in scena di Guarnieri e si dimostra incredibilmente profetica. Vedremo infatti Riccardo che, in seguito a diversi tira e molla, troverà il coraggio di farsi avanti e di raccontare come vedere insieme Ida e Alessandro gli faccia molto male.

Un malessere che lo spinge addirittura alla decisione di voler andare via e allora Maria De Filippi lo incalza, chiedendogli se prova ancora qualcosa per Ida. La sua risposta è affermativa e allora la palla passa a Ida, che ammette di non provare nulla per Alessandro, ma mette Riccardo con le spalle al muro. Pretende da lui un biglietto con una dedica d’amore, ma lui si rifiuta. Così, dunque, si arriva a una nuova fase di stallo tra Ida e Riccardo. Un copione che si è verificato spesso nella loro lunga e intricata vicenda e che ne ha minato le rispettive conoscenze. Anche stavolta i due non riescono a non attrarsi, ma poi quando c’è da compiere il passo qualcosa li blocca. Vedremo, dunque, nelle prossime registrazioni, se Riccardo cederà alle richieste di Ida o se anche stavolta tutto si concluderà in un nulla di fatto.