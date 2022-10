Lorenzo Biagiarelli che lavoro fa da sempre il fidanzato della Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli che lavoro fa il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, concorrente dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle

Lorenzo Biagiarelli per il pubblico di Ballando con le Stelle è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma nella vita di lavoro fa lo chef con un gran carriera alle spalle. Uno dei protagonisti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle è il compagno di ballo di Anastasia Kuzmina nel programma di Milly Carlucci. Classe 1990, Lorenzo è originario di Cremona ed è un famoso personaggio televisivo, che è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua passione di sempre. Si tratta della cucina, il grande amore dell’aspirante ballerino che è finito per diventare il suo lavoro. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, infatti, prima di farsi strada nel mondo dei cooking show ha perseguito la laurea in storia e ha poi tentato di intraprendere la carriera nella musica, adottando lo pseudonimo di B-Law. Tuttavia, il successo arriva, come detto, grazie alla cucina e in particolare attraverso i social, grande trampolino di lancio per Biagiarelli.

Sul web, infatti, il compagno di Selvaggia Lucarelli diventa noto come Social Chef, ottenendo un grandissimo seguito soprattutto grazie ai suoi video di ricette etniche, apprese durante i numerosi viaggi compiuti. Aumentano i followers e cresce la notorietà, così arriva il fisiologico passaggio in televisione, con Biagiarelli che nel 2019 viene scelto come giudice nel programma Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast e l’anno dopo entra a far parte dello show di Rai 1 È sempre mezzogiorno! Così, dunque, Lorenzo è diventato uno dei volti noti della cucina e sul proprio profilo Instagram continua a condividere le sue solite ricette particolari e i video e le foto dei suoi straordinari viaggi, spesso in compagnia proprio di Selvaggia Lucarelli, la sua fidanzata con cui deve fare i conti anche nell’esperienza a Ballando con le stelle.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: la storia d’amore

La notorietà fronte gossip del concorrente di Ballando con le stelle è cresciuta anche grazie alla relazione con Selvaggia Lucarelli, un nome molto importante dello showbiz italiano. La giornalista, estremamente attiva sui social e molto presente in televisione, condivide la propria vita con lo chef da qualche anno. Inizialmente, la loro relazione ha suscitato un gran dibattito tra gli haters per la differenza di età che li divide. La Lucarelli ha infatti 15 anni in più del fidanzato, ma ciò non rappresenta ovviamente minimamente un problema per i due, che vivono in barba alle polemiche sterili con felicità il loro amore. Sui social, infatti, la coppia è molto attiva e spesso s’immortalano nei loro numerosi viaggi.

Una passione in comune che sicuramente li ha molto avvicinati e contribuisce alla solidità del loro rapporto. Una delle peculiarità di questa edizione di Ballando con le stelle è senza dubbio la presenza di tutti e due nello show di Milly Carlucci. Lorenzo, come detto, partecipa nelle vesti di concorrente, mentre Selvaggia è uno dei membri della giuria. Un incrocio molto particolare, che ha anche sollevato alcune perplessità sui social, ma che alla fine rappresenta solo un curioso intreccio. Dopo tante esperienze insieme, i due condividono anche quella in Ballando con le stelle.