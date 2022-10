Anticipazioni Gf Vip 24 ottobre: Nikita è giallo, Daniele droga e crisi

Anticipazioni del Gf Vip con rivelazioni choc per la puntata di stasera 24 ottobre: la verità di Nikita, Daniele e la droga, scalpitano i nuovi ingressi

Anticipazioni del Gf Vip di stasera 24 ottobre che lasciano spazio a rivelazioni e sentimenti. Torna come ogni lunedì il consueto appuntamento con una nuova puntata del reality e lo fa con particolare attenzione alle sorprese. L’ultima puntata dello show di Alfonso Signorini ha regalato molti momenti interessanti ed emozionanti, su tutti il ritorno di Marco Bellavia e tante sono le rivelazioni in vista anche nella puntata di stasera 24 ottobre. Partiamo con Nikita e il mistero che riguarda il suo fidanzato. Sin dall’inizio di questa settima edizione del GF Vip ha tenuto banco il dibattito circa la situazione sentimentale di Nikita Pelizon. Entrata nel programma come single, piano piano ha iniziato a serpeggiare l’indiscrezione che in realtà la gieffina fosse fidanzata, con le conferme che poi sono arrivate, soprattutto sotto forma di un messaggio d’amore in volo con un aereo. Dopo la scoperta che in realtà Nikita è fidanzata è partita la caccia all’identità di quest’uomo e ora il giallo sembrerebbe essere risolto. In settimana, Chi ha svelato che il fidanzato di Nikita Pelizon è Valerio Tremiterra, imprenditore cinquantunenne che si occupa di ristorazione. A sorpresa la sorella della gieffina attraverso il profilo Instagram della gieffina ha attaccato il ristoratore, precisando che con l’influencer si conoscono da pochissimo e che forse l’uomo vuole farsi pubblicità attraverso la forse fidanzata Nikita. Nella puntata, dunque, potrebbe essere incalzata l’influencer, chiamata a rendere conto dell’indiscrezione sul suo compagno. Vedremo se si arriverà finalmente a una conclusione di questo giallo.

Nel finale della scorsa puntata c’è stato spazio per Daniele del Moro, che in confessionale ha manifestato il proprio disagio nel creare dinamiche che non gli appartengono per quelli che sono i sui valori ed è arrivato allo scontro con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Il gieffino ha sostenuto di non volersi piegare a finzioni per il gioco, come un bacio con Nikita o una lite con Elenoire Ferruzzi, ed è poi andato in crisi come se il monito di Signorini a svegliarsi fosse aprire una ferita. Nella puntata di stasera del Gf Vip potrebbe essere portato sotto i riflettori proprio per parlare del suo passato. Nello scorso episodio, Signorini lo ha bonariamente ripreso invitandolo a condividere le cose belle della sua vita e a non lamentarsi sempre, ma l’ex tronista ha risposto che nel suo passato non ci sono state molte cose belle. Così Daniele si è aperto con Elenoire nella casa, raccontando la sua adolescenza complicata e i problemi che ha avuto con la droga. In passato il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha fatto uso di stupefacenti, come ha raccontato, ed è uscito con tantissima fatica da quel periodo, che gli ha lasciato segni molto dolorosi addosso. Probabilmente sarà un tema di cui si dibatterà questa sera 24 ottobre in puntata anche perché la sua storia potrebbe essere un bellissimo spot anti droga dato che Daniele del Moro stava iniziando a parlare di quanti amici ha perso per questa brutta dipendenza . Infine, stando alle anticipazioni del Gf Vip di stasera spazio probabilmente anche alle consuete sorprese per alcuni concorrenti. Nikita potrebbe ricevere la visita della sorella, Antonella quella del papà e uno spazio dovrebbe essere dedicato anche a Daniele. Vediamo se questi momenti emozionali alla fine ci saranno.

Anticipazioni Gf Vip stasera 24 ottobre: Giale contro tutti, lite Amaurys Charlie

Le turbolenze in questa edizione del GF Vip sono davvero all’ordine del giorno e le anticipazioni dimostrano che stasera 24 ottobre i blocchi non saranno da meno. Si parlerà di alcune liti che ci sono state in questi giorni. Nella scorsa puntata abbiamo visto una Giaele scatenata, che ha reagito in maniera piccata alle tante nomination che ha ricevuto. Nervosa e infastidita, la modella è a rischio eliminazione e avrà un confronto con i compagni di Casa, che l’hanno attaccata su più fronti e hanno giudicato il rapporto con suo marito, tema che Giaele ha difeso a spada tratta. La ragazza ha litigato, tra gli altri, con Nikita e Carolina, poi spinta da Charlie ha confessato ciò che prova per Antonino e sicuramente se ne parlerà in puntata.

Ci sarà, poi, spazio anche per analizzare la furiosa lite che c’è stata dopo la scorsa puntata tra Amaurys e Charlie. Ancora scossi per la visita di Bellavia, i due sono arrivati allo scontro perché lo sportivo stava parlando di Marco e il fratello di Gene Gnocchi lo ha invitato a smetterla. Dura la reazione di Perez, che si stava difendendo dicendo di essere anche un testimonial di 7 Onlus e si è sentito attaccato personalmente dal commento di Charlie, che invece in confessionale dopo la lite ha detto di essersi rivolto in generale, ma che Amaurys si è scagliato contro di lui per motivi personali. Nervi tesi tra i due, la lite è stata talmente da dura da portare la regia a inquadrare altro. Vediamo come verrà analizzato questo scontro in puntata, ma sicuramente sarà uno dei temi di questa sera.

Anticipazioni Gf Vip stasera 24 ottobre: chi è in nomination e pronostici

Come di consueto, poi, spazio ovviamente all’esito del televoto. I nominati dell’ultima puntata sono ben cinque concorrenti: Giaele, Amaurys, Attilio, Edoardo e Carolina. Tra loro, il pubblico dovrà indicare il preferito, che otterrà l’immunità: una sfida, dunque, molto importante al televoto. Stando ai sondaggi e ai pronostici che circolano in rete, i due preferiti del pubblico sembrano essere Giaele ed Edoardo, pronti a contendersi l’immunità. Più staccati nei sondaggi Attilio e Carolina, mentre annaspa in fondo alla classifica dei preferiti Amaurys, che evidentemente col duro sfogo con Charlie non ha fatto una buona impressione. Le percentuali di gradimento sono per Giaele ed Edoardo sono circa il 30% a testa, Attilio e Carolina girano poco sopra il 15%, mentre Perez è ben al di sotto del 10%.

Vedremo se i pronostici verranno mantenuti e se effettivamente a guadagnare l’immunità sarà uno tra Edoardo e Giaele. Interessante è riflettere anche come si comporterà il preferito del pubblico chiamato spesso a prendere una decisione importante mandare in nomination diretta un coinquilino. Se dovesse essere Giaele la più nominata di sempre, potrebbe togliersi non pochi sassolini dalla scarpa come mandare direttamente al televoto l’ex amica Carolina. Mentre se dovesse essere uno tra Edoardo e la stessa Marconi a Giale toccherebbe alla De Donà l’ennesima nomination da affrontare.