Boris 4 quanti episodi sono

Boris 4 è la quarta stagione che i fan stavano aspettando da 10 anni. Cosa sapere prima di vederla e quanti episodi su Disney+.

Boris è un fenomeno italiano unico. Un prodotto di una genialità rara che è stato in grado di raccontare nei minimi dettagli il funzionamento del mondo della televisione in Italia. Il complesso microuniverso della fiction nostrana è stato sviscerato da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Oggi, a 15 anni di distanza dalla prima stagione, arriva Boris 4 su Disney+ e, pur non avendo più il genio di Torre con noi, è ancora nelle mani di Ciarrapico e Vendruscolo. L’idea resta identica, ovvero provare a fotografare il dietro le quinte del mondo seriale italiano, trasferendosi stavolta dalla televisione allo streaming.

La grande dote di Boris è senza dubbio il suo essere universale. Ancora oggi le dinamiche di produzione, regia ecc. descritte nelle tre stagioni iniziali descrivono al meglio determinate realtà del panorama televisivo italiano, tra tipi di recitazione, scelte di casting e soprattutto caratteristiche delle sceneggiature. Come dire, Occhi del Cuore è ancora vivo nel panorama della nostra TV.

Boris 4 quanti episodi

Tutti i protagonisti della serie TV originale tornano per Boris 4. I fan non saranno delusi dal cast, dunque. Gli anni trascorsi hanno però portato via non solo Mattia Torre, ma anche Itala, ovvero Roberta Fiorentini.

Disney+ ha accordato meno episodi di Boris 4 rispetto alle precedenti stagioni. Si è così passati dalle 14 cui eravamo abituati a 8 puntate. Non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di una sorta di test nei confronti del pubblico. Se tutto dovesse andare come si spera, ovvero portare lo show nuovamente in auge con un apprezzamento alle stelle, si potrebbe considerare una nuova stagione, la quinta, con più episodi al seguito.

I fan si chiedono fin da ora quale sarà il futuro dello show e, considerando la trama di questa stagione, verrebbe da dire come tutto sia nelle mani dell’algoritmo. Sappiamo, quindi, quante puntate ci sono di Boris 4 su Disney+ ma ecco quando saranno disponibili. Tutto sarà caricato sulla piattaforma mercoledì 26 ottobre. Non vi sarà alcuna uscita scaglionata. Tutto e subito, in nome del binge watching.

Boris 4 trama

Abbiamo già citato la piattaforma dov’è in streaming Boris 4. Si tratta di Disney+, che presenta anche le prime tre stagioni e il film. Chiunque volesse vedere i nuovi episodi o ripartire da quelli vecchi potrà farlo solo con un abbonamento attivo. Il costo mensile è di 8.99 euro al mese. In alternativa vi è la possibilità di pagare una cifra annuale, con un risparmio previsto del 15%.

La trama vede René Ferretti accettare di tornare a fare il regista di una nuova fiction, Vita di Gesù. Ha bisogno di denaro ma poi si fa convincere dal solito vecchio di scorso: fare qualcosa di nuovo che lasci il segno nella TV italiana.

Alle spalle della fiction c’è Stanis La Rochelle, che ha avuto l’idea ed è anche produttore, avendo fondato la So Not Italian Production. Al suo fianco Corinna Negri, divenuta intanto sua moglie e, sorprendentemente, molto meno “cagna maledetta“.

Una chiamata alle armi, dunque, con tutti i vecchi collaboratori nuovamente fianco a fianco. Stavolta al servizio della Piattaforma, tra inclusione, regole dettate dall’algoritmo e tutta una serie di nuove regole del mondo dell’intrattenimento che li vedrà muoversi come dei dinosauri.