Chi è Matteo Orsi di X Factor 2022 della squadra di Dargen D’Amico

Matteo Orsi, 25 anni, fa parte della squadra di Dargen D’Amico a X Factor 2022. Il celebre cantante con gli occhiali da sole lo ha scelto insieme con Cinzia Zaccaroni e i Disco Club Paradiso. È stato l’ultimo concorrente esibitosi alle Audizioni del talent. Ha portato in quest’occasione il suo inedito Per non perderci mai più e la reazione del pubblico lo ha commosso profondamente. Le sue lacrime hanno spinto Dargen D’Amico a salire sul palco, consolandolo, offrendogli dell’acqua e dicendogli che aveva appena spaccato tutto. È stata la sua prima volta dinanzi a un’audience e l’impatto è stato devastante. Si è subito creato un legame con quello che è poi diventato il suo giudice, che ha scelto di portarlo fino in fondo, giocandosi le chance di vittoria insieme al live. Matteo Orsi ha 25 anni ed è nato nel 1997 a Roma. È un musicista e cantante di talento, che si ritrova a vivere la sua prima vera occasione nel mondo della musica. Questa lo affascina fin da bambino, quando inizia a suonare e scrivere testi in totale autonomia. Da solo, in camera, compone musica e sogna di calcare palchi importanti. Trascorre così gli anni del liceo, senza però mai esibirsi in pubblico. A X Factor si è reso conto d’avere qualcosa di speciale dentro sé. Ai Bootcamp ha cantato una cover di Jealous di Labirinth, ma a convincere del tutto Dargen D’Amico a dargli una delle tre sedie per il live è stata la sua interpretazione di En & Xanax. Ha dimostrato ancora una volta di saper emozionare il pubblico, trasmettendo immagini attraverso le parole.

Per venire a X Factor 2022 ha messo in pausa la sua carriera universitaria, pronto a giocarsi il tutto per tutto in quest’avventura unica. Sul sito ufficiale di X Factor è stato pubblicato un breve video, nel quale ci viene presentato nel format Meet the Cast. Rispondendo ad alcune domande, offre un po’ di curiosità sul suo conto, facendosi conoscere meglio dal pubblico. Non ha un nome d’arte, come molti dei concorrenti del talent di quest’anno. Preferisce farsi chiamare semplicemente Matteo. Se dovesse scegliere tra una serata trascorsa nella tranquillità domestica, sul divano, mangiando una pizza, e una in discoteca, non pare avere dubbi. Streaming, pizza e serenità casalinga tutta la vita. Ha tante fragilità e non ha paura a mostrarle. La sua prima esibizione lo ha reso evidente. Non stupisce, dunque, che abbia pensato a Vedrai, vedrai di Luigi Tenco come brano che non smetterebbe mai di ascoltare. Il concorrente di X Factor 2022 ha un rito portafortuna da attuare prima delle esibizioni, e non solo. Si limita a pensare alle persone cui vuole bene, che in qualche modo spera lo guidino. Sogna di poter cantare un giorno Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Definisce però questo pensiero una follia, data la difficoltà del brano. Vorrebbe però riuscire a farlo. Se fosse un personaggio immaginario, il cantante della squadra di Dargen D’Amico si vedrebbe come il protagonista di Prison Break e, guardando al primo live di X Factor, immagina un misto di ansia e adrenalina, condito da tremori ma soprattutto bella musica e un ampio pubblico.