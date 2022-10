Emanuela Folliero marito chi è Giuseppe Oricci imprenditore facoltoso

Emanuela Folliero, 57 anni, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Sposata dal 2018 con Giuseppe Oricci, che il pubblico conosce poco. Ecco chi è.

Non si può non pensare a Emanuela Folliero quando si parla delle conduttrici più note e apprezzate del panorama italiano. Affascinante a dir poco, vanta anche un passato da modella. Oggi ha 57 anni ma è ancora ammaliante come a inizio carriera. I fan la seguono con attenzione, al punto che su Instagram è seguita da ben 300mila follower.

Non ha mai smesso di credere nell’amore ed è riuscita a coronare il suo sogno all’età di 53 anni. Il pubblico sa però molto poco di Giuseppe Oricci, suo marito. Di seguito proveremo a colmare questa lacuna. Ecco di chi si tratta.

Una lunga storia d’amore, quella tra l’imprenditore ed Emanuela Folliero. Il matrimonio è stato infatti un passaggio naturale dopo ben 9 anni di fidanzamento. La loro relazione ha infatti avuto inizio nel 2009.

Per quanto lei sia un personaggio pubblico, insieme hanno deciso di legarsi attraverso una cerimonia avvenuta in forma ristretta. Invitati soltanto amici e parenti della coppia. Una famiglia allargata, la loro, avendo entrambi un figlio nato da una precedente relazione.

Sei gli anni di differenza nella coppia, con la Folliero che è la più giovane dei due. Non abbiamo grandi informazioni sulla vita privata dell’uomo, come ad esempio il settore nel quale sia impegnato. Qualcosa è stato però svelato nel corso degli anni dalla conduttrice, che ha gettato un po’ di luce sul marito.

Sappiamo, ad esempio, che il nome del figlio di Oricci è Alessandro. Il giovane è affetto dalla sindrome di Asperger, che è una forma dello spettro autistico. È diventato il fratellastro di Andrea, figlio di lei, nato nel 2008. I giovani non dovrebbero aspettarsi nuovi arrivi in famiglia, considerando come Emanuela e Giuseppe non paiono intenzionati ad allargare ulteriormente il nucleo.

Emanuela Folliero ha raccontato come tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lui è subito riuscito a conquistarla. La sua proposta di matrimonio è poi giunta nel giorno del loro anniversario. Il tutto dinanzi ai loro due figli, “armato” di un enorme mazzo di rose rosse.

Emanuela Folliero ex marito chi è

Svariate le relazioni importanti nel passato di Emanuela Folliero, a partire dalla lunga storia d’amore con Stefano D’Orazio, compianto ex batterista dei Pooh deceduto prematuramente nel 2020. Anche dopo la loro separazione, il rapporto è rimasto ottimo. La conduttrice ha spiegato come il musicista adorasse suo figlio Andrea. Ha poi raccontato d’aver ritrovato il regalo che D’Orazio aveva fatto all’allora bambino per il suo battesimo. Un ciondolo che non vedeva da almeno 12 anni, ricomparso il giorno prima della morte dell’uomo.

In seguito ha avuto una storia con il manager Alessandro Salem, ma il legame più forte, prima di quello con suo marito Giuseppe Oricci, è stato con un altro imprenditore. Si tratta di Enrico Mellano. Una relazione durata due anni, in una fase della vita in cui si guarda al futuro e si pensa che la persona al fianco vi resterà per sempre.

In questi 24 mesi si sono sposati e hanno avuto un figlio, Andrea. La loro rottura ha lasciato un profondo trauma nella Folliero, che ha però trovato la forza di restare in contatto e in buoni rapporti con il padre di suo figlio.

In un’intervista rilasciata in seguito alla separazione aveva detto come fosse impossibile pensare a un nuovo amore con un figlio di appena due anni. Il destino l’ha però premiata. Dopo un anno trascorso da single, ha incontrato Oricci. Affascinata da subito dal suo aspetto estetico, ha insistito per conoscerlo e il resto è storia.