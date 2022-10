Emanuela Folliero prima e dopo FOTO

Emanuela Folliero prima e dopo com’era la showgirl e com’è cambiata tra le foto da giovane e il calendario che ha fatto

Classe 1965, Emanuela Folliero è uno dei grandi nomi della televisione italiana, una showgirl, conduttrice e attrice volto simbolo per anni di Rete 4. Nata a Milano il 7 febbraio, Emanuela entra nel mondo dello spettacolo subito dopo aver terminato il liceo artistico, posando come fotomodella e debuttando, quindi, in televisione con diversi piccoli ruoli. Il grande successo arriva a partire dagli anni 90, quando Emanuela Folliero diventa l’annunciatrice ufficiale di Rete 4, diventando il volto simbolo del programma. Grazie alla sua presenza nelle rubriche del palinsesto diventa famosissima e a inizio anni Duemila è anche protagonista del calendario sexy del mensile Capital. Sempre in quel periodo, nel 2001, arriva l’esordio al cinema, con la sua prima e unica esperienza sul grande schermo: nel cinepanettone Merry Christmas al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi.

Oggi, Emanuela Folliero ha 57 anni e rimane una donna bellissima ed elegante. Per tanti anni è stata una vera e propria icona sexy e con gli anni non ha perso il suo charme. Il suo impegno televisivo negli ultimi anni si è diradato, con apparizioni solo saltuarie, come quelle che ha fatto per annunciare, in pieno stile anni 90, due serie tv come 1994 per Sky Atlantic e WandaVision per Disney+. Per il resto, negli ultimi anni si è vista molto poco in televisione, ma è molto attiva sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 followers.. Per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, la Folliero è sposata con l’imprenditore Pino Oriccio.

Emanuela Folliero calendario

Come abbiamo detto, per anni Emanuela Folliero è stata una vera e propria icona sexy della televisione italiana e la prova è il calendario sexy per cui la conduttrice televisiva ha posato nel 2003. Al tempo si è trattata di un’esperienza abbastanza unica per la showgirl, le cui forme venivano sempre avvolte dagli abiti richiesti dalla diretta televisiva e quella era una delle primissime occasioni in cui si è presentata senza veli al mondo.

Al momento della posa per il calendario, Emanuela Folliero aveva 38 anni e alle spalle una carriera molto ricca e importanti. Veniva da un decennio molto importante a Rete 4 ed era pronta a viverne un altro altrettanto sensazionale sempre sulle reti Mediaset, a parte un brevissimo e non fortunato passaggio in Rai. Oggi Emanuela Folliero è un volto legato più che altro alla televisione del passato, ma sicuramente il suo peso in anni e anni d’intrattenimento televisivo rimane molto importante.