Massimiliano Gallo vita privata: ex moglie e compagna Shalana Santana

I dettagli della vita privata di Massimiliano Gallo: chi è l’ex moglie Anna e chi è la compagna Shalana Santana

Tra Massimiliano Gallo e il suo personaggio Vincenzo Malinconico c’è una legame nella vita privata, entrambi hanno una ex moglie e una nuova compagna. Nella fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Diego Silva ovviamente è tutto finto, la realtà è un’altra. L’attore qui interpreta un avvocato fuori dagli schemi, portando gli spettatori nella sua vita sgangherata e ricca di drammi. Massimiliano Gallo ha 54, è nato il 19 giugno 1968 a Napoli ed è cresciuto in una famiglia che ha nella recitazione una vera e propria tradizione familiare. Suo padre era Nunzio Gallo, cantante e attore capace anche di vincere il Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa nel 1957 col brano Corde della mia chitarra. Anche suo fratello maggiore, Gianfranco, è diventato attore e lui stesso ha cominciato a recitare ad appena cinque anni, esordendo pochi anni dopo in televisione.

Si muove inizialmente a teatro, fondando insieme al fratello la Compagnia Gallo, e dopo tanto successo sul palcoscenico arrivano anche i primi ruoli di rilievo al cinema, in film come Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, Magnifica presenza sempre del regista turco e Fortapasc di Marco Risi. Nella sua carriera Massimiliano Gallo ha preso parte anche a molte fiction di successo, a Il clan del camorristi e Una grande famiglia, fino a Imma Tataranni – Sostituto procuratore e ora è impegnato con Vincenzo Malinconico, ruolo che sta interpretando alla grande, raccogliendo un gran numero di consensi.

Massimiliano Gallo ex moglie Anna e figlia

Dietro la straordinaria carriera di Massimiliano Gallo c’è la sua vita privata lontana dai gossip. L’attore che presta il volto a Vincenzo Malinconico da 7 anni una compagna l’attrice Shalana Santana, mentre in passato è stato unito in matrimonio con un’altra donna di nome Anna. Non si conoscono molte informazioni su di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo e quindi non ci sono tante notizie su di lei in giro. In un’intervista a DiPiù, l’attore ha raccontato che lui e Anna erano fidanzati da piccoli e si sono sposati.

Hanno vissuto una bellissima storia d’amore, da cui è nata anche la loro figlia Giulia. Alla base della loro rottura non c’è stato alcun evento traumatico. Semplicemente, ha raccontato l’attore, l’amore si è esaurito, ma è rimasto un grandissimo affetto a legarli e quindi i due sono rimasti in ottimi rapporti, sia per il bene di Giulia che per il loro, visto che il rispetto non è mai venuto meno nonostante la separazione.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Oggi, come detto, Massimiliano Gallo ha una compagna di nome Shalana Santana. Lei è originaria del Brasile, dove è nata il 23 aprile 1983 e ha quindi oggi 39 anni, ben quindici anni in meno rispetto al marito. Shalana è un’attrice, ha iniziato la sua carriera come modella in Brasile e poi si è trasferita, poco più che ventenne, prima a Milano e poi a Napoli, seguendo il suo ex compagno, padre anche di suo figlio, Alessandro. In Italia l’attrice ha studiato recitazione e ha iniziato a farsi notare, prima partecipando alla serie Il bello delle donne, poi apparendo in un episodio di Don Matteo.

Shalana e Massimiliano si sono conosciuti, come ha raccontato l’attore a Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini, grazie a un caffè. I due si sono incontrati tramite degli amici in comune del teatro e Massimiliano l’ha invitata a passare del tempo insieme e sono stati talmente bene che il caffè nemmeno lo hanno bevuto. Tra i due, quindi, è iniziata la relazione che dura da 7 anni e potrebbe a breve essere celebrato il loro matrimonio, i due ci stanno pensando ma non c’è ancora una data ufficiale. Gli attori sono felicemente uniti anche dalla passione per i viaggi, come dimostrano anche le belle foto che scattano su Instagram. Il segreto del loro amore è anche, come detto da Massimiliano Gallo a Storie Italiane, dovuto alla capacità della sua compagna di saper sopportare e supportare, riferito alle sue assenze lavorative e agli alti e bassi della sua carriera.