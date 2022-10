GF Vip crisi nera tra Edoardo e Antonella dopo la puntata “meglio sola”

Cosa è successo dopo la puntata del GF Vip di giovedì 27 ottobre tra Antonella e Edoardo: finiti i Donnalisi?

Dopo la puntata è crisi nera tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nel momento in cui scriviamo. Che ci fosse un’aria di incomprensioni si era già capito durante la diretta del 27 ottobre del Grande Fratello Vip a causa della reazione forte di Antonella alle parole di Edoardo che hanno stupito un po’ tutti. Infatti più che essere arrabbiato Donnamaria per le clip della Fiordelisi di apprezzamento ad Antonino Spinalbese, ha colpito i gieffini la rabbia dell’ex schermitrice. Il volto di Forum si è infastidito ma non in maniera spropositata quando ha visto cosa ha detto la ragazza sull’ex parrucchiere. In sintesi Antonella ha espresso attrazione fisica nei confronti di Antonino e ha fatto una battuta scherzosa sul fatto che potesse inserirsi nel triangolo Giaele-Ginevra-Spinalbese. Un boccone amaro da mandare giù per Edoardo che ha replicato dicendo può dire quello che vuole ma torna sempre da me. Dopo l’intervento di Sonia Bruganelli a suo sostegno, Donnamaria ha però aggiunto che fuori ci sarebbe stato da parte sua un diverso tipo di atteggiamento perché vanno valutati degli aspetti del carattere di Antonella che a lui non piacciono.

Queste parole sono risuonate come una pugnalata al cuore della Fiordelisi che non le ha prese bene ed è andata letteralmente in tilt. Anche dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip del 27 ottobre, la Fiordelisi ha manifestato tutto il suo nervosismo e non sono bastate le parole di Pamela Prati nemmeno quelle di Carolina Marconi per tranquillizzarla e farle cambiare idea. In particolare Carolina le ha spiegato che deve mettersi nei panni di Edoardo, non deve nonostante i suoi 24 anni essere così irruente ma deve pensare a come avrebbe reagito lei se avesse visto dei video di lui fare apprezzamenti e commenti di quel tipo su un’altra donna che per giunta lei non sopporta. Antonella ha ascoltato con grande attenzione queste sagge parole di Carolina ma la rabbia ha prevalso. Ha detto che Edoardo non il ragazzo giusto per stare accanto a lei perché la fa stare male, lei apprezza tutto e non cambierebbe nulla di Donnamaria ed è questo che la terrorizza. D’altronde ha confessato che il suo è solo un atteggiamento e che ha preso tantissime batoste da uomini che solo in apparenza sembravano più innamorati di lei. Crisi nera dunque per i Donnalisi anche perché lei dopo questo sfogo, dove ha detto che preferisce rimanere sola, si è chiusa in bagno. Nel frattempo Edoardo ha preferito chiarire con Charlie perché si è sentito offeso da un collega di radio oltre che concorrente del GF Vip per le parole pronunciate da lui. Gnocchi ha infatti detto in sostanza ad Antonella che se Antonino decide di provarci vince facile. Inoltre mentre la ragazza era in crisi, lui ha continuato a cercare un chiarimento con Charlie e ha iniziato a parlare di Antonino invece di andare da lei. Sintomo chiaro che è ancora arrabbiato per quanto successo in puntata.