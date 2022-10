The Tenors chi è il gruppo con Alberto Urso

Alberto Urso ha abbandonato la carriera da solita e oggi fa parte dei The Tenors. Scopriamo il gruppo dell’ex vincitore di Amici 19.

La carriera di Alberto Urso ha subito una netta svolta in questo 2022 ha infatti annunciato d’essere ufficialmente entrato a far parte di un gruppo, The Tenors. Un progetto di livello internazionale che darà senza dubbio una direzione differente al suo percorso.

Dopo la vittoria ad Amici 2019, Alberto Urso ha pubblicato Solo, il suo primo album: singoli di successi e disco d’oro per aver superato quota 25mila copi vendute. Successivamente è stato il turno Il sole ad est, suo secondo lavoro discografico e sono poi giunti un altro paio di singoli, Quando quando quando con J-Ax e Amarsi è un miracolo.

A sorpresa Alberto Urso ha svelato sui propri social la splendida notizia, ovvero l’ingresso in uno dei gruppi più importanti a livello internazionale, The Tenors. Una chance davvero unica, potendo così portare la propria musica, e quella dei suoi compagni, in giro per il mondo.

Grande la fama ma, nonostante questo, non tutti sanno chi siano i The Tenors, soprattutto in Italia. Il discorso è differente invece all’estero. Attivi dal 2004, hanno preso parte a diversi programmi televisivi e pubblicato numerosi dischi. La formazione è cambiata più volte nel corso degli anni e oggi, oltre ad Alberto Urso, vanta Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray. Al novero è da aggiungere, a dire il vero, anche Mark Masri, canadese entrato nella band proprio insieme al talento italiano.

Il genere proposto è noto come operatic pop, che va a mescolare la musica pop, per l’appunto, con quella più classica. Cantano brani loro e celebri cover. Molto apprezzata la loro versione di Hallelujah di Leonard Cohen, ad esempio.

Negli anni sono apparsi in più di 60 programmi televisivi, tra cui The Oprah Winfrey Show, con Celine Dion. Nel 2010 hanno preso parte alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali a Vancouver e si sono esibiti anche al Castello di Windsor per la Regina Elisabetta II nel 2012.

The Tenors Alberto Urso ad Amici

Sono cinque gli album all’attivo dei The Tenors: The Canadian Tenors, The Perfect Gift, Lead with Your Heart, Under One Sky e Christmas Together. Sono alle prese con nuovi lavori in studio di registrazione, com’è evidente dal fatto d’aver aggiunto due nuovi elementi alla propria formazione.

Forti del successo del concerto alla Royal Albert Hall di Londra, i The Tenors hanno accettato l’invito a Tu Si Que Vales. Alberto Urso torna a casa e lo fa da assoluto vincitore. È pronto a girare il mondo in lungo e in largo ma non dimentica le proprie origini e le persone cui deve tutto. Si è già cimentato nel primo progetto editoriale con The Tenors, presentando Miracle, il loro nuovo singolo, che il pubblico potrà ascoltare live.