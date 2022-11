Annamaria Petolicchio Collegio 7 chi é la nuova prof sorella di Maria Rosa

Annamaria Petolicchio 58 anni del Collegio 7 è la nuova prof che state vedendo al docureality ed è la sorella dell’amata Maria Rosa

La grande novità della terza puntata della settima edizione del Collegio è l’ingresso della professoressa Petolicchio. Un nome noto ai fan del docureality di Rai 2, ma non è chi potrebbe sembrare. Non si tratta infatti di Maria Rosa Petolicchio, grande protagonista di ben cinque edizioni del Collegio, in cui ha insegnato matematica a moltissimi alunni che si sono avvicendati negli anni. Si tratta bensì di sua sorella, Annamaria, nuovo ingresso, dunque, nel cast del programma di Rai 2. A differenza della sorella, la nuova prof insegna storia e la stessa Annamaria si è prestata all’equivoco, perché il preside Bosisio l’ha introdotta lasciando pensare che si trattasse del ritorno di Maria Rosa.

In effetti, a un primo sguardo ci si potrebbe confondere, considerando l’enorme somiglianza tra le due sorelle, ma poi è uscita fuori la verità e gli alunni e tutti gli spettatori hanno fatto la conoscenza della nuova prof. Annamaria si è presentata prendendo il posto della supplente Beatrice Fumagalli e lasciando intendere che non si farà mettere i piedi in testa dai suoi studenti. Ma chi è la nuova prof di storia e geografia del Collegio? Non si conoscono molti dettagli su di lei, pare che insegnasse materie letterarie al Liceo Gallotta di Eboli e all’Università di Salerno, ma al di là delle qualifiche e della parentela con Maria Rosa non sappiamo molto altro. Dal suo profilo Instagram si è evince che è un’accanita lettrice e a sua volta è anche autrice, ha curato un’antologia dal titolo L’alba della luna.

Annamaria Petolicchio la sorella Maria Rosa dove insegna oggi

Per una Petolicchio che arriva, un’altra ha lasciato il programma, ma non per sua scelta. Maria Rosa infatti, stando alle indiscrezioni riportare in rete, sarebbe stata esclusa dal programma, non venendo confermata quando lei avrebbe dato il suo assenso al ritorno in scena. Tuttavia, per Maria Rosa Petolicchio le porte della televisione si sono tutt’altro che chiuse: la professoressa sarà protagonista infatti della nuova edizione di Pechino Express, in partenza nel 2023 come al solito su Sky, in coppia con il suo ex allievo Andrea Di Piero. I due attraverseranno insieme l’Asia, viaggiando per l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, e proveranno a portarsi a casa la vittoria nello show di Costantino della Gherardesca.

Il futuro in televisione di Maria Rosa Petolicchio è quindi davvero florido, ma che ne è invece del suo lavoro da insegnante? Considerando la sua avventura nello show, è improbabile che sia tornata all’insegnamento, dovendo prendersi del tempo per viaggiare e registrare le puntate di Pechino Express. Prima del Collegio, la Petolicchio ha insegnato matematica e scienze nella scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia, poi la sua esperienza in televisione l’ha resa un personaggio popolarissimo, come dimostra il suo ampio seguito su Instagram e ora nel suo presente c’è più che mai la televisione.