Denise Capezza prima e dopo: com’è cambiata dopo Gomorra

Denise Capezza, 33 anni, è cambiata rispetto a com’era in Gomorra. Il prima e dopo della splendida attrice.

Denise Capezza, 33 anni, la ricordano tutti nel suo ruolo in Gomorra dove interpretava Marinella la nuova di Scianel nella saga che racconta la vita criminale dei Savastano era giovanissima dai lunghi capelli mori e un look volutamente eccessivo per rispondere al meglio alla descrizione del personaggio. Oggi Denise Capezza, nel ruolo di Alessandra in Vincenzo Malinconico, è radicalmente cambiata. Se prima era sbarazzina, il dopo è sofisticato e elegante come a voler dimostrare più anni di quelli che ha, sempre per vestire al meglio il personaggio. L’attrice appare biondo cenere con i riflessi platino, taglio medio corto e messa in piega vaporosa. Denise Capezza è una talentuosa attrice napoletana nata nel capoluogo campano il 7 novembre 1989, si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo grazie a Gomorra – La Serie. È stata sul set della produzione Sky, divenuta un fenomeno internazionale, per due stagioni, la seconda e la terza. Il suo ruolo è stato quello di Marinella, la moglie di Lelluccio Magliocca, figlio di Scianel. Una parte complessa, in aperto contrasto con la suocera sul set. I due personaggi si odiavano e le cose non sono di certo migliorate quando la giovane ha avviato una relazione clandestina con Mario, autista della boss, che gli ha poi fatto sparare. La sua carriera non ha però avuto inizio così. Denise Capezza ha saputo mettersi in mostra su palcoscenici internazionali, come in Turchia. Nel 2011 ha preso parte a una campagna pubblicitaria della Qatar Foundation. Questo le ha offerto la chance di sostenere dei provini per un ruolo nella serie TV turca Uçurum. In seguito è stata poi scelta per la miniserie Düşler ve Umutlar e il film Hep Yek e Darbe.

L’evoluzione della carriera di Denise Capezza è andata di pari passo con una trasformazione estetica. L’abbiamo vista in alcuni episodi della commedia scritta da Alessandro Siani, San Valentino Stories, così come nella serie TV Baby di Netflix. Nel 2020 è passata a un’altra celebre piattaforma streaming, Amazon Prime Video, con il progetto Cobra non è e Bang Bang Baby. Ha poi avuto l’onore di lavorare con David Cronenberg sul set di Crimes of the Future. Ha poi ritrovato la TV italiana con Vincenzo Malinconico, al fianco di Massimiliano Gallo. Passando in rassegna il suo profilo Instagram è possibile apprezzarne la sua maturazione artistica, frutto di tante esperienze e qualche anno in più. Sul set di Gomorra aveva infatti 27 anni e oggi 33. Nel mezzo numerosi lavori e impegni internazionali, come detto. Chi l’ha apprezzata solo come Marinella, potrebbe addirittura far fatica a riconoscerla. Sopracciglia folte, gran sorriso e occhi di ghiaccio. Queste caratteristiche però non cambiano e continuano a fare del volto di Denise Capezza uno dei più affascinanti del nostro panorama.

Il futuro le sorride e, senza dubbio, ha in serbo per lei numerosi altri titoli in Italia e fuori. È infatti già alle prese con una nuova serie estera, diretta da Oliver Hirschbiegel, Unwanted. L’attrice di Vincenzo Malinconico ha raccontato d’essere arrivata a Crimes of the Future in maniera classica, attraverso un provino self tape. È la dimostrazione di come il talento possa condurre molto lontano, senza aiutini. Del suo aspetto, mutato nel tempo, Denise Capezza ha detto che come artista mira a spingersi verso un nuovo concetto di bellezza, il che può anche portare a modificarne i lineamenti. Non esistono modelli omologati, ha raccontato, perché si è solo affascinanti se ci si sente a proprio agio dentro il corpo che si ha, non se si ricade in un dato standard.